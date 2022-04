Landtagswahl 2023: Dieser Bürgermeister gilt als Favorit für CSU-Kandidatur

Nach Weidenbusch-Rückzug

Nach dem Rückzug von Ernst Weidenbusch aus der Landespolitik braucht die CSU im Landkreis-Norden einen neuen Kandidaten für die Landtagswahl 2023. Es zeichnet sich schon ein Favorit ab.

Landkreis – Erst Sonntagabend hat Ernst Weidenbusch (CSU) seinen geplanten Rückzug aus der Landespolitik bekannt gegeben. Nun zeichnet sich schon ein konkreter Nachfolger ab: Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl. Den neuen Landtagskandidaten für den Stimmkreis München-Land-Nord sollen eigentlich CSU-Delegierte wählen – nach der Kandidatenaufstellung am 15. August. Viele Christsoziale haben aber schon jetzt eine klare Tendenz. Böltl selbst will sich noch Zeit für die Entscheidung nehmen.

Zumindest für die Kreisvorsitzende der Frauen Union, Annette Reiter-Schumann, steht fest: „Max Böltl ist modern.“ Sie könne sich ihn „sehr gut“ als Landtagskandidaten vorstellen. „Ich würde gerne für ihn Wahlkampf machen.“ Reiter-Schumann mahnt aber: In den kommenden Wochen und Monaten können sich weitere, potenzielle Kandidaten ankündigen. Nur, wer? Gegenüber dem Münchner Merkur fällt ihr in der CSU niemand ein.

„Er ist ein erfolgreicher Bürgermeister.“

Wer bei den Christsozialen im Landkreis herumfragt, bekommt immer nur einen Namen zu hören: Maximilian Böltl. Kreischef und Bundestagsabgeordneter Florian Hahn hält ihn für einen geeigneten Nachfolger. Hahn habe auch andere mögliche Kandidaten im Kopf, sagte er am Montag. Es gebe „viele Talente bei uns“. Namen nannte er nicht.

„Ich schätze, dass es auf ihn hinauslaufen wird“, sagt auch Nicola Gehringer, Gemeinderätin in Neubiberg und seit Ende März stellvertretende Kreisvorsitzende, über Böltl. Auch der Digitalbeauftragte Stefan Krimmer aus Unterschleißheim hat seinen Kandidaten gefunden. „Er ist ein erfolgreicher Bürgermeister. Ein junger Mann mit ausgezeichneten Fähigkeiten.“ Was könne man sich mehr wünschen?

Tatsächlich kann Bürgermeister Böltl, 38, einige Erfolge vorweisen: Ihm ist der Durchbruch gelungen für das Zusammenwachsen der ehemals selbstständigen Gemeinden Kirchheim und Heimstetten. Ein neues Ortszentrum samt Rathaus und Gymnasium wird die Ortsteile verbinden, gelagert in einem großen Ortspark. 40 Jahre war über die neue Ortsmitte „Kirchheim 2030“ diskutiert und gestritten worden. Und als Krönung hat die Gemeinde den Zuschlag für die Landesgartenschau 2024 bekommen. Eine Bilanz, die vielen in der CSU gefällt – und die viele voraussetzen.

Die Aufgabe interessiert mich sehr.“

+ Maximilian Böltl (CSU), Bürgermeister von Kirchheim (Archivbild) © Dieter Michalek

Die Christsozialen blicken mit Spannung auf das Landtagswahljahr 2023, viele sprechen von einer Schicksalswahl für die CSU. Traditionell ist der Landkreis München Fanggebiet für CSU-Direktstimmen. Seit 2003 sicherte sich der scheidende Abgeordnete Ernst Weidenbusch das Mandat für den Landkreis-Norden, Ex-Verkehrsministerin Kerstin Schreyer vertritt seit 2008 den Süden. Platzhirsch Weidenbusch hinterlässt bald ein großes, politisches Erbe im Norden. Die Erwartungen an den neuen Kandidaten sind hoch. „Wir wollen mindestens so gut wie beim letzten Mal abschneiden“, sagt Stefan Krimmer. 2018 holte Weidenbusch 30,6 Prozent der Erststimmen.

Und was sagt Hoffnungsträger Maximilian Böltl zur eigenen Kandidatur? Nichts. Er war am Dienstag beschäftigt mit der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine. Per E-Mail schreibt er: „Die Aufgabe interessiert mich sehr.“ Bevor er die Frage nach einer Bewerbung beantworte, wolle er sich aber in den Osterferien die Zeit nehmen, um sich „mit der CSU vor Ort und in der Region in Ruhe austauschen zu können“. Gut so: Auf den nächsten Kandidaten um das Landtagsmandat kommen turbulente Zeiten zu.

