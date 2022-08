Frauen Union unterstützt designierte CSU-Kandidaten

Teilen

Hier wollen Kerstin Schreyer und Maximilian Böltl (wieder) hin: in den Bayerischen Landtag. © Sven Hoppe / DPA

Die Frauen Union im Landkreis München unterstützt die designierten CSU-Kandidaten für die Landtagswahl 2023, Kerstin Schreyer und Maximilian Böltl.

Landkreis – Nach den Sommerferien werden die Delegierten der CSU im Landkreis München ihre Kandidaten für die Landtagswahlen 2023 aufstellen. Die Frauen Union München-Land hat sich jetzt klar positioniert und unterstützt die Unterhachinger Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer für den Stimmkreis Süd und Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl für den Stimmkreis Nord bei ihren Bewerbungen.



„Mit Kerstin Schreyer haben wir bereits eine sehr kompetente, erfahrene, bürgernahe und leidenschaftliche Politikerin im Landtag, die wir mit voller Überzeugung unterstützen“, begründet Kreisvorsitzende Annette Reiter-Schumann in einer Pressemitteilung. Maximilian Böltl wiederum würde sich sehr für soziale Politik einsetzen, der als Bürgermeister die Familien in den Blick genommen habe. „Kirchheim ist unter ihm Vorreiter für Bildung und Betreuung im Landkreis – von der Kita bis zum Pflegeheim“, so Reiter-Schumann.

Böltl stehe für eine moderne Haltung mit konservativer Orientierung, er bringe damit Fundament und Fortschritt in Einklang. „In den letzten Jahren hat er bewiesen, dass er Zukunftsthemen mit Visionen und mit Weitblick anpackt und zuverlässig und pragmatisch abarbeitet“, sagt Reiter-Schumann. „Für uns als FU ist zudem wichtig, dass er Frauen in der Politik aktiv motiviert und fördert.“ Die CSU-Gemeinderatsliste in Kirchheim bestand demnach aus 13 Frauen und elf Männern. „Für das Mentoring Programm der FU Oberbayern steht er seit Jahren als Mentor zur Verfügung.“, so die Kreisvorsitzende.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.