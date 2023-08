Eine Stimme für die Stimmlosen: Die Kandidatin für „Die Linke“ im Stimmkreis Nord

Teilen

„Die Jugendlichen brauchen eine Lobby“: Pia Chojnacki will sich im Landtag für Bildungs- und Klimagerechtigkeit sowie Antirassismus. © Robert Brouczek

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Pia Chojnacki als Kandidatin für „Die Linke“ an im Stimmkreis München-Land Nord. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Antirassismus ein.

Landkreis – Pia Chojnacki weiß genau, wie schwer das Leben manchmal sein kann. Selbst in Pflegeheimen aufgewachsen, arbeitet sie heute als Erzieherin mit jungen Behinderten und engagiert sich ehrenamtlich für schwer erziehbare Jugendliche. Diesen Menschen und vielen anderen, die in der großen Politik selten Gehör finden, will sie eine Stimme geben – im Maximilianeum. Für „Die Linke“ tritt Chojnacki bei der Landtagswahl im Stimmkreis München-Land Nord an..

Seit zehn Jahren arbeitet die 28-Jährige im Heilpädagogischen Centrum Augustinum. Dort betreut sie Jugendliche mit geistiger Behinderung. „Für mich sind das junge Erwachsene, die von der Gesellschaft behindert werden“, erklärt Chojnacki, die nebenbei an der Hochschule Soziale Arbeit studiert. Nach der Schule kommen die Jugendlichen in die Tagesstätte, wo sie lernen, selbstständig für sich zu sorgen. Einkaufen, Kochen, Tramfahren.

Mitglied in der Partei „Die Urbane“

Außerdem hat die Erzieherin einen Nebenjob beim Verein „Wohnhilfe e.V.“, wo sie Jugendliche mit herausforderndem Verhalten betreut. „Wobei ich hier sage, dass es sich um Jugendliche handelt, die durch das System gefallen sind, weil sie in wichtigen Phasen ihres Lebens nicht die benötigten Hilfsangebote bekommen haben.“ Chojnacki weiß, wie schwer es ist, ohne Familie aufzuwachsen. Sie selbst lebte als Kind in verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Weiter engagiert sich Chojnacki in der Fachstelle für Demokratie im Rathaus in München. Dort berät sie unter anderem die Polizei zu Strategien gegen Antirassismus. Als studentische Hilfskraft arbeitet sie mit einer Frauenbeauftragten in der Antidiskriminierungsstelle der Hochschule.

Irgendwann reichte das soziale Engagement Chojnacki nicht mehr. Daher schloss sie sich vor zwei Jahren der Partei „Die Urbane“ an. Sie tritt zur Landtagswahl im Bündnis mit der Linken an. Die Hip-Hop-Partei gründete sich im Frühjahr 2021 und hat ein eigenes Wahlprogramm. Chojnackie ist die stellvertretende Vorsitzende in Bayern. Die Partei kämpfe gegen Ungleichheitssysteme wie Kapitalismus und Rassismus. „Wir verstehen uns als Repräsentanten, denn ich bin selbst eine schwarze Frau“, sagt Chojnacki. Daneben ist ihr Bildungsgerechtigkeit ein großes Anliegen. Sie selbst hatte keine leichte Kindheit, erzählt sie, war in mehreren Pflegeunterkünften. Davon lebte sie fast zehn Jahre in der „Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen“. Der neue Verein „Careleaver Bayern“ soll jungen Menschen helfen, nach einem stationären Aufenthalt in einer betreuten Wohngruppe wieder neu Fuß zu fassen. „Die Jugendlichen brauchen eine Lobby, die strukturelle Veränderungen in der Jugendhilfe anpackt.“

„Ich will nicht in meiner linken Bubble bleiben“

Sollte Chojnacki in den Landtag einziehen, möchte sie auf kommunaler Ebene Kampagnen für Klimagerechtigkeit und Antirassismus starten. Denn Gesetze allein würden nicht helfen. Daher heiße es: Praxis statt Theorie. Die Menschen müssten für diese Themen aus nächster Nähe sensibilisiert werden. Workshops für Pädagogen und Seminare für Schüler könnten ein Anfang sein, ein Umdenken anzustoßen. „Ich will nicht in meiner linken Bubble bleiben, sondern in den Austausch mit meinen Mitmenschen treten, um nachhaltig etwas zu verändern.“

Das Gleiche gelte für Klimagerechtigkeit. Nur Aufklärungskampagnen könnten die Menschen über ihr Umwelthandeln zum Nachdenken bringen. „Es geht nicht, dass wir weiter auf dem Rücken anderer Nationen unseren Müll in Afrika abladen oder Treibhausgase ohne Ende produzieren.“

In ihrer Freizeit ist Pia Chojnacki Künstlerin in Wort und Bild. Die 28-Jährige upcycelt alte Schaufensterpuppen, schreibt Texte für Poetry Slams, gestaltet Uhren aus Schallplatten und malt Bilder. „Die kreative Arbeit brauche ich unbedingt als Ausgleich und um mal abzuschalten.“ Beim Basteln haben Rückschläge und Frustration keinen Platz. Aber Aufgeben ist keine Option für die junge Politikerin. Nicht ohne Grund beschreiben Chojnackis Freunde sie als „hoffnungslose Optimistin“.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.