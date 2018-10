„Nackte Kaiserin“, „Lemminge“ - Annette Ganssmüller-Maluche teilt gegen Natascha Kohnen aus

Die gescheiterte SPD-Landtagskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche teilt gegen Kohnen aus – und muss daraufhin aus den eigenen Reihen einstecken.

Landkreis – Nach der verheerenden Niederlage bei der Landtagswahl übt sich die bayerische SPD in ihrer Lieblingsdisziplin: Selbstzerfleischung. Annette Ganssmüller-Maluche, gescheiterte Direktkandidatin aus Ismaming, hat auf Facebook unter dem Post eines Passauer Parteifunktionärs eine sehr emotionale Attacke gegen ihre Parteifreundin aus Neubiberg, die bayerische SPD-Vorsitzende Natscha Kohnen, geritten. Wer Wahlplakate mit „Anstand“ klebe, müsse nach so einer Niederlage, nach einem Wahlkampf, der „keinen Wähler hinterm Ofen hervorgelockt“ habe, zurücktreten. Statt dessen folgten die Bayern-SPDler „wie die Lemminge weiter der nackten Kaiserin. So schaffen wir es noch unter fünf Prozent.“

„Unglaublich“ findet Peter Paul Gantzer (SPD) diese Attacke. 40 Jahre lang hat der Haarer den Stimmkreis München-Land Nord im Landtag vertreten. Diesmal ist er nicht mehr angetreten, Ganssmüller-Maluche wollte das Mandat erobern. „Das geht einfach nicht“, weist Gantzer Stil und Inhalt des Angriffs auf Natascha Kohnen zurück. „Typisch SPD: Immer sollen Köpfe rollen. Sie wissen, wie viele Köpfe in den vergangenen Jahren gerollt sind. Und nie ist es besser geworden.“ Die SPD werde nur noch als streitende Partei wahrgenommen, Wähler wollten aber Einigkeit und ein klares Profil.

„Nur Köpfe rollen zu lassen macht nie Sinn“, sagt auch Johanna Rumschöttel aus Neubiberg, die das Kunststück fertiggebracht hatte, für die SPD das Amt des Landrats zu erobern. Sie sieht sich gegenüber Natascha Kohnen, ebenfalls aus Neubiberg, in einer Art politischer Mutterrolle. „Aber bei allem Wohlwollen“ – auch Rumschöttel sieht Ansätze für Kritik. Und sie empfiehlt Kohnen dringend, eine Grundsatzfrage zu klären: „Bayern oder Berlin – was ist ihr vorrangig wichtig? Ich hoffe, sie sagt Bayern. Dann braucht sie nicht zurückzutreten. Wenn sie Berlin sagt, muss sie es sich überlegen.“ Kohnen hätte sich im Wahlkampf besser beraten lassen sollen, findet Rumschöttel; von Kennern des ländlichen Raums. Der Wahlkampf sei zu stark auf städtische Wählergruppen zugeschnitten gewesen. Dazu habe eine klare Positionierung in der Flüchtlingsfrage gefehlt und mehr Gewicht auf ökologische Themen. Natascha Kohnen will sich auf einem Parteitag im Januar wieder zur Wahl stellen.