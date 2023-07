Wahlkampf in Aschheim: Ministerpräsident Söder teilt gegen Ampel, Grüne und Lauterbach aus

Von: Nico Bauer

Die CSU schmackhaft machen wollten (v.l.) Ministerpräsident Markus Söder, Landtagskandidat Maximilian Böltl, Berzirkstagskandidatin Karin Hobmeier und der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn. © Nico Bauer

Ministerpräsident Markus Söder hat in Aschheim Wahlwerbung für den CSU-Kandidaten Maximilian Böltl gemacht. Dabei wurde bekannt, dass die beiden schon mal zusammen in Italien waren.

Aschheim – Das CSU-Trio Markus Söder, Florian Hahn und Maximilian Böltl kennt sich. Und zwar schon lange, wie Hahn breit grinsend erzählte. Vor 21 Jahren fuhr er mit Söder für die Junge Union nach Italien, um am Strand Wahlwerbung für den damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zu machen, als dieser als Bundeskanzler kandidierte. Und Böltl? Der war auch dabei als junges Neumitglied der Parteijugend.

Den Wahlkampf haben die Drei vom Mittelmeer nun in den Aschheimer Feststadl verlegt. Statt für Stoiber warben Söder, inzwischen selbst Ministerpräsident, und der Bundestagsabgeordnete Hahn am Mittwochabend nun für den Dritten im Bunde: Maximilian Böltl. Der Kirchheimer Bürgermeister will bekanntlich in den Landtag.

„Born in Bavaria. Made in Bavaria.“

Nach dem Folklore-Start mit Böllerschüssen, Fahnenabordnungen, Defiliermarsch und Söders Bad in der Menge hatte Böltl den ersten Auftritt. Er sprang Söder beim Streit um Bayerns Zahlungen im Länderfinanzausgleich zur Seite: „Der bayerische Löwe zeigt nach Berlin, um unser Geld zurück zu holen. Und dann wissen die da oben auch endlich, wie ein Löwe aussieht.“ Und überhaupt brauche es die Innovationskette mit Wissenschaft und Wirtschaft: „Born in Bavaria. Made in Bavaria.“ Der wirtschaftliche Erfolg sei die Voraussetzung, um sich den Ausbau der Infrastruktur und den Klimaschutz leisten zu können.

Wenn Söder kommt, kommen die Massen: Der Aschheimer Feststadl war brechend voll. © Nico Bauer

Und dann kam Markus Söder. Nachdem er Bayern zum Paradies erklärt hatte („90 Prozent der Menschen auf der Welt wollen nach Bayern“), verriet er den Anwesenden, warum er die Wahlkampfveranstaltung zugesagt hatte: „Nach einem ganzen Tag mit Politikern ist es schön, hier normale Mensch zu treffen.“ Söder war hoch unterhaltsam, er stichelte Richtung Ampel, spöttelte über den SPD-Gesundheitsminister („Ich mache mit erst Sorgen, wenn alle unsere Kinder wie Karl Lauterbach aussehen“), die Grünen-Diskussion um Fleischkonsum („Führt der Kindergeburtstag mit Brokkoli zum durchschlagenden Erfolg?“) und die Schwierigkeiten bei der Windenergieerzeugung auf hoher See: „Das wird für Bayern auch in Zukunft schwer.“ Man habe keine Ambitionen, das Gebiet des Freistaates auszudehnen. Der in Jugendzeiten eifrig schwimmende Florian Hahn bekam vom CSU-Chef den Beinamen „Der Delfin von Putzbrunn“.

„Die einen sagen Hü, die anderen sagen Hott. Und Kanzler Olaf Scholz...“

Das Publikum wollte spottende Kritik und bekam sie geliefert bei der Ampel: „Die einen sagen Hü, die anderen sagen Hott. Und Kanzler Olaf Scholz sagt gar nichts.“ Den größten Applaus des Abends bekam Markus Söder für seine kategorische Absage an die Zusammenarbeit mit der AfD. Nur geringfügig weniger jaulte und jubelte das Volk bei der Absage an die Grünen mit Blick auf die Regierungsbildung in Bayern. Die Publikumsabstimmung ließ keine Fragen offen.

Die weißblaue CSU-Party im Aschheimer Feststadl zeigte eindeutig: Söder steht in einer Reihe mit CSU-Galionsfiguren wie Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber. Letzterer wurde 2002 übrigens nicht Bundeskanzler – trotz Söders und Hahns Wahlwerbung am Strand. Böltls Aussichten aufs Maximilianeum dürften da besser sein.

