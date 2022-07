Grünen-Abgeordnete kandidieren wieder

Wollen’s nochmal wissen: Markus Büchler (l.) und Claudia Köhler (2.v.r.) kandidieren erneut für den Landtag, Frauke Schwaiblmair und Martin Wagner für den Bezirkstag. grüne © Grüne

Die Grünen stellen die Weichen für die Landtagswahl und die Bezirkstagswahl 2023: Die vier bisherigen Abgeordneten treten erneut an.

Landkreis – Auf der Kreisversammlung der Grünen im Landkreis München haben jetzt Bezirksrätin Frauke Schwaiblmair und Bezirksrat Martin Wagner sowie die beiden Landtagsabgeordneten Claudia Köhler und Markus Büchler ihre erneute Kandidatur bei den Wahlen im kommenden Jahr bekannt gegeben. Das erklärte, ehrgeizige Ziel der beiden Landtagsabgeordneten ist eine Beteiligung der Grünen an der kommenden Regierung in Bayern.

Markus Büchler hob bei der Ankündigung seiner erneuten Kandidatur hervor: „Nach einer Wahlperiode Oppositionsarbeit sehe ich genau, was in Bayern schief läuft. Wichtig ist, dass Busse und Bahnen in Stadt und Land zuverlässig und günstig sind und dass Autos, wo sie nötig sind, bald emissions- und staufrei fahren.“

„Freuen uns, dass unser grünes Erfolgsquartett wieder antritt“

Für Claudia Köhler stehen neben einer funktionierenden Infrastruktur die Chancengerechtigkeit und die Möglichkeit zur Teilhabe für alle im Bereich Bildung im Vordergrund: „Ausreichend Lehrkräfte und eine wirklich optimale Kinderbetreuung werden wir erst dann bekommen, wenn eine neue Regierung diese Themen endlich anpackt.“

Frauke Schwaiblmair setzt sich als Inklusionsbeauftragte im Bezirkstag für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein. Diese Arbeit möchte sie auch in Zukunft gerne fortsetzen: „Das stetige Einfordern von Teilhabe und Partizipation zeigt Erfolg. Im Herbst wird der Inklusionsbeirat des Bezirks Oberbayern zum ersten Mal tagen.“

Für Martin Wagner ist die Jugendarbeit das wichtigste Anliegen: „Gerade nach den vielen Einschränkungen, denen Kinder und Jugendliche in den letzten zwei Jahren ausgesetzt waren, gibt es hier großen Nachholbedarf.“ Der Kreisverband München-Land begrüßt und freut sich über alle vier Kandidaturen: „Wir freuen uns, dass unser grünes Erfolgsquartett wieder antritt“, erklärte Kreisvorsitzender Volker Leib.

