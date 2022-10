Mit knapper Mehrheit durchgesetzt: Katharina Diem kandidiert für die FDP an

Von: Charlotte Borst

Gewinnerin Katharina Diem. Die 34-Jährige strahlt am Ende eines erfolgreichen Abends. Ihr Ziel ist es, für die Freien Demokraten in den Landtag einzuziehen. © URSULA BAUMGART

Katharina Diem ist die FDP-Direktkandidatin im Stimmkreis München-Land Nord für die Landtagswahl 2023. Sie setzte sich knapp gegen ihren Konkurrenten durch.

Landkreis/Grasbrunn – Mit 16:14 hat sich Katharina Diem als FDP-Direktkandidatin für die Landtagswahl 2023 knapp gegen Veit Wiswesser aus Unterföhring durchgesetzt. Die 34-Jährige aus Feldkirchen kandidiert im Stimmkreis München-Nord für das Maximilianeum.

„Sie oder er“ hieß es am Donnerstag in Grasbrunn, wo die Liberalen beim Forstwirt zusammenkommen. Von Begeisterung, Aufbruch oder Leidenschaft für liberale Werte ist an diesem Abend wenig zu spüren. Eher wohnt man einem Tauziehen zwischen zwei Lagern bei. Katharina Diem, die selbstbewusste Feldkirchnerin, die von Kreisratskollege Manfred Riederle vorgeschlagen wird – „Sie hat im Kreistag hart gearbeitet“ – stellte sich als „Ingenieurin im Qualitätsmanagement eines großen Automobilherstellers“ und Mutter zweier Töchter im Krippen- und Kindergartenalter vor. Wie andere junge Leute vollzieht sie einen Spagat, indem sie „einen anspruchsvollen Beruf, Familie und Ehrenamt“ verbindt.

24-Stunden-Kita

Seit 2013 ist Diem Mitglied der FDP und seit 2020 Kreisrätin. Sie bildet mit dem Kreisvorsitzenden Michael Ritz aus Grünwald und Manfred Riederle aus Unterschleißheim die FDP-Kreisgruppe. Bei der Kreistagswahl 2020 erhielt sie auf Platz 2 der Liste mit 9900 Stimmen das beste Ergebnis der Liberalen. Im Sozialausschuss und im Jugendhilfeausschuss beschäftigt sie sich mit sozialen Themen.

In ihrer Bewerbungsrede plädiert sie für 24-Stunden-Kitas und mehr Ganztagsklassen an den Schulen. Sie fordert ein eigenes Finanzbudget für Schulen: „Die überbordende Bürokratie darf nicht von der Arbeit mit den Kindern abhalten.“ Auch bei der Pflege sieht sie Betreuungslücken und fordert mehr Kurzzeit- und Tagespflegeplätze.

Mit „Nachmittagscafé und Cocktails“ um Stimmen kämpfen

„Ich freue mich auf das spannende halbe Jahr, das vor mir liegt“, sagt Diem zum Schluss. Die Jungen Liberalen und den Feldkirchner Ortsverband, dem sie vorsitzt, weiß sie hinter sich. Im Wahlkampf will sie mit „Nachmittagscafé am Spielplatz und Cocktails an der S-Bahn“ um Stimmen kämpfen.

Das Duell mit dem führern Piloten Veit Wiswesser (63) aus Unterföhring hat Diem zwar für sich entschieden, aber mit weniger als 60 Prozent der Stimmen. Der 63-Jährige ist ein umtriebiger Typ, der sich auf Energie- und Mobilitätsthemen konzentriert und sich ehrenamtlich für Flüchtlinge einsetzt. Dem weltläufigen Wiswesser, der viele Jahre Businessjets durch die Welt geflogen hat, Buschpilot war und mehrere Sprachen spricht, nimmt man es ab, als er sagt: „Ich wundere mich oft über die Hysterie, mit der wir unsere deutschen Befindlichkeiten pflegen.“ Er fügt unter Zustimmung der Zuhörer hinzu: „Man kann über Deutschland sagen was man will, aber immerhin kann man in Deutschland sagen, was man will.“

Wer kandidiert im Stimmkreis München-Land Süd?

Am Ende ist Wiswesser einer der ersten, die Diem gratulieren. Ebenso wie Kreisvorsitzender Michael Ritz, der einigermaßen erleichtert wirkt. Denn im Vorfeld war die Kandidatensuche nicht gerade harmonisch verlaufen. Als es – auf Wunsch des Vorstands – auf Katharina Diem zulief, soll Veit Wiswesser von anderer Seite animiert worden sein, selbst ein Team aufzubauen und die Sache zu drehen. Ohne Erfolg.

Auf ein Duell läuft es auch am 27. Oktober um 18 Uhr im Bürgerhaus Pullach hinaus, wenn die FDP ihren Direktkandidaten für den Stimmkreis München Land Süd wählt. Der Landtagsabgeordnete Helmuth Markwort (85) tritt diesmal im Kreis Freising an, weil Ritz im Münchner Süden einen Kandidaten aus den eigenen Reihen aufbauen wollte. Doch Marco Deutsch (60) aus Grünwald hat plötzlich einen Gegenspieler erhalten. Der ehemalige bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil (66) aus Gauting fordert ihn heraus.

