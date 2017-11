Laster blockiert alle Fahrspuren: A995 gesperrt 

Die WilWest-Fahrweise lässt sich aber ebenso auf PKW projezieren. Warum es in Österreich funktioniert? Weil es neben den entsprechenden Kontrollen mit entsprechend hohen Strafen eben auch ein gut kontrolliertes und entsprechend sanktioniertes Tempolimit gibt. Der Geschwindigkeitsunterschied zwischen rechter und linker Spur ist dort bei weitem nicht so hoch ( LKW max. 80 km/h bis 90 km/h ) und Tempolimit bei 130 km/h ( in Tirol sogar 100 km/h ). Bei uns entsteht das Problem dass rechts das LKW-Tempo gefahren wird während links viele glauben mit Ihrer Lichthupe 200 km/h und mehr fahren zu müssen ob wohl absehbar ist dass dieses Tempo maximal für 1 km zu halten ist bevor der nächste verscheucht werden muss. Tempolimit 130 km/h auch bei uns und Ruhe ist! Dies hat aber jetzt nichts mit dem hier geschilderten Crash zu tun. Solange die Ursache nicht feststeht finde ich es vermessen über mögliche Ursache zu diskutieren oder dem Fahrer die Schuld zuzuweisen. Man könnte jetzt genauso argumentieren dass er von einem rasenden PKW geschnitten wurde und das folgende Notmanöver zu dem Unfall geführt hat. Ich finde es immer wieder schön, wie schnell hier manche Leser aus der Ferne die Ursache ausmachen können. Warum benötigt es dann noch Polizei und Gutachter zur Ursachenforschung wenn es die Zeitungsleser doch schneller und günstiger können?

Mal wieder! Wann wird endlich was gegen die Wildwest Fahrweise der Brummis etwas unternommen? Überholverbot! Ausschließliche Nutzung der rechten Fahrspur! Intensive Polizeikontrollen mit strikter anwendung des Maßnahmenkataloges.

Aber auch hier versagt die Politik- denn der Wille ist nicht erkennbar. Wer sich in Österreich beispielsweise umschaut- dort funktioniert der Verkehr- praktisch keine LKw Unfälle auf Autobahnen. Man könnte auch von disziplinierter Fahrweise sprechen- aber wer in Deutschland von Disziplin redet rückt heutzutage ja schon in die rechte Ecke.