Maibaum-Aufstellen: Alle Termine im Landkreis München im Überblick

Von: Martin Becker

Teilen

Bayern pur: Überall im Landkreis sollen sich am 1. Mai die weiß-blauen Bäume gen weiß-blauen Himmel recken. (Archivbild) © Marcus Schlaf

Dieser Brauch gehört zu Bayern wie der süße Senf zur Weißwurst: Überall im Landkreis München werden in den kommenden Tagen Maibäume aufgestellt. Hier gibt alle Termine auf einen Blick.

Landkreis – Stichtag ist in der Regel der 1. Mai, mancherorts auch ein paar Tage später – die Burschenvereine im Landkreis (und bisweilen auch andere Vereine) stellen in ihren Kommunen die Maibäume auf. Bayrisches Brauchtum mit langer Tradition. Wer wann wo wie den Maibaum von der Waagrechten in die Senkrechte bringt: ein Überblick übers Aufstellen im Landkreis München, alphabetisch geordnet.

Die Maibaumaufstellung in Aschheim übernimmt die Freiwillige Feuerwehr, Beginn am 1. Mai ist um 9 Uhr – laut Webseite der Feuerwehr wird es rund zwei Stunden dauern, bis der Maibaum steht.

In Aying startet das Maibaumaufstellen durch den Burschenverein Großhelfendorf um 10 Uhr am Dorfplatz.

Um 9 Uhr packt der Burschenverein Brunnthal am 1. Mai an mit dem Aufstellen des Maibaums und anschließendem Tanz um diesen in der Ortsmitte.

Im Grasbrunner Ortsteil Harthausen erfolgt durch den dortigen Burschenverein am 1. Mai das Baumaufstellen mit Schwaiberl ab 9 Uhr am Maibaumplatz.

Die „Ottendichler Maibama“ (Gemeinde Haar) laden am Samstag, 29. April, um 16 Uhr die „Maibaumaufsteller“ zur Einweisung in ihr Festzelt in den Vereinsgarten, Feldkirchener Straße 14, ein. Denn: Aus versicherungstechnischen Gründen kann am 1. Mai (ab 10 Uhr beim Aufstellen von Hand nur mithelfen, wer an der Einweisung teilgenommen hat. Das Programm begleiten die Haarer Böllerschützen und der Trachtenverein D’Ammertaler, dazu gibt es einen Ochsen vom Grill und Unterhaltung mit der Harthauser Musi.

Die Maibaumfreunde Hausen (Gemeinde Kirchheim) laden am 1. Mai ab 10 Uhr zum Aufstellen mit Schwaiberl am Maibaumplatz Hausen, anschließend Ochs vom Gill mit der Musikkapelle Kirchheim auf dem Hiltmair Hof.

Per Hand läuft in Neubiberg am Rathausplatz am 1. Mai das Maibaumaufstellen der Lindenburschen (ab 9 Uhr am Rathausplatz).

Der Further Burschenverein veranstaltet in Oberhaching das Maibaumaufstellen schon am 30. April (ab 13 Uhr) an der Hahilingastraße, eine Stunde später beginnen Tanz um den Maibaum und Biergartenbetrieb; um 19 Uhr heizt die Band Nirwana ein beim „Tanz in den Mai“ beim Schramhof.

Die Gemeinde Oberschleißheim und das gastgebende Trio aus Burschenverein mit Deandlgruppn, Trachtenverein Birkenstoana Stamm und Remonte Bräu Schleißheim laden am, 1. Mai zum nunmehr dritten Male zur traditionellen Maifeier auf den Bürgerplatz ein. Um 11 Uhr geht’s los mit einem Umzug des Maibaums zum Bürgerplatz. Dort beginnt unter der Begleitung der Oberschleißheimer Schlosspfeiffer und der Unterföhringer Böllerschützen um 11.30 Uhr das Aufstellen. Gegen 12.30 Uhr soll Bürgermeister Markus Böck die Maifeierlichkeiten eröffnen – erwartet wird auch die amtierende Bayerische Bierkönigin Sarah Jäger. Bis 19 Uhr dauert die Maifeier mit Volkstänzen und Plattlern sowie Stoaheben.

In Begleitung der Feuerwehr wird in Pullach der Maibaum am Samstag, 29. April, um 12 Uhr von der Wachhütte zur Maibaumwiese gefahren und um 15 Uhr seine aufrechte Position einnehmen. Der Burschenverein Pullach zelebriert dies mit der Tanzgruppe und anschließender Geselligkeit.

In Sauerlach werden gleich zwei Maibäume aufgestellt: vom Burschenverein (am 30. April ab 10 Uhr am Postanger) und am 7. Mai am Trachtenheim am Otterloher Feld (10 bis 19 Uhr). Im Ortsteil Altkirchen wird der Baum am 1. Mai ebenfalls ab Vormittag aufgestellt.

Per Hand stellt der Burschenverein Straßlach den Maibaum auf, am 1. Mai ab 8 Uhr in der Dorfmitte. Der „Tanz um den Maibaum“ ist für den 6. Mai (14 Uhr) terminiert, gefolgt von der Maifeier mit der Münsinger Blasmusik im Bürgerhaus (ab 15.30 Uhr).

Etwa 34 Meter lang ist der Maibaum der Birker Burschen in Unterhaching, wo am 1. Mai um 9 Uhr vor der Gaststätte „Kammerloher“ die traditionellen Scherstangen zum Einsatz kommen. Ab 14 Uhr steht der Tanz um den Maibaum auf dem Programm.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie hier.