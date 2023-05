Ministerpräsident Söder Schirmherr der Landesgartenschau Kirchheim

Von: Bert Brosch

Am sicheren Ufer posiert Ministerpräsident Markus Söder mit den Schilfpflanzen. Claudia Köhler und Bürgermeister Maximilian Böltl sind bereit zum Pflanzen im Retentionsbecken. © Bert Brosch

Ministerpräsident Söder hat die Schirmherrschaft der Landesgartenschau Kirchheim übernommen. Bei der Pflanzaktion im Schlick blieb er am sicheren Ufer.

Kirchheim - Nichts war’s am Mntag, 15. Mai, mit Alpenblick von der Dachterrasse des neuen Rathauses. Dafür peitschte der Regen quer gegen die Fenster des riesigen Sitzungs- und Trauungssaals, als Ministerpräsident Markus Söder offiziell die Schirmherrschaft der Landesgartenschau Kirchheim übernahm.

Viel bewirkt „im Niemandsland zwischen Kirchheim und Heimstetten“

Söder war sichtlich beeindruckt, was „im Niemandsland zwischen Kirchheim und Heimstetten“ seit seinem letzten Besuch vor fünf Jahren entstanden ist: Viele Häuser des Projekts „Kirchheim 2030“ sind so gut wie einzugsbereit, der große Ortspark, in dem die LGS zum Teil stattfindet, wächst, der See allerdings ist noch leer.

Zu reichen Freunden, die so viel investieren, da fährt man doppelt gern

„In diesen Sitzungssaal, da passt der halbe Landtag rein, das Rathaus ist wohl größer als der ganze Landtag“, sagte Söder. Vor fünf Jahren hatte er „gerne bei Freunden“ ins goldene Buch der Gemeinde geschrieben. So sei er gerne wieder gekommen. „Zu reichen Freunden, die so viel investieren, da fährt man doppelt gern.“ Der Ministerpräsident verwies darauf, dass alle Kommunen, in denen seit 1980 die Landesgartenschauen stattgefunden hat, davon enorm profitiert hätten.

Kommunen profitieren von den Landesgartenschauen

„Das waren über 25 Millionen Besucher seit 1980, also ein wirtschaftlicher Faktor, das ist eine ökologische Aufwertung, die Veranstaltung reduziert den CO2-Ausstoß und erhöht die Artenvielfalt.“ Der Freistaat gibt acht Millionen Euro Zuschuss. „was hier auf zehn Hektar entsteht, das ist schon beeindruckend“, sagte Söder. Er selbst komme gerne in einem Jahr zur Eröffnung der LGS 2024. „Ob du dann noch in deiner heutigen Funktion dabei bist, lieber Maxi, das bezweifle ich. Vielleicht laden sich dich ja ein“, schloss Söder augenzwinkernd. Denn Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) kandidiert für den Landtag.

Gerhard Zäh, Vorsitzender der Landesgartenschauen, unterstreicht die Bedeutung für Bayern

Zuvor hatten die Geschäftsführer der Kirchheim 2024 GmbH, Maximilian Heyland und Johannes Pinzel, die Gäste begrüßt, darunter aus dem Landtag Claudia Köhler (Grüne), Nikolaus Kraus (FW) und Ernst Weidenbusch (CSU). Heyland stellte offiziell die beiden LGS-Maskottchen vor: die Enten Kirk (für Kirchheim) und Stetti (für Heimstetten). Gerhard Zäh, Vorsitzender der Landesgartenschauen, unterstrich die Bedeutung für Bayern. „Seit der ersten Schau in Neu-Ulm schufen wir 530 Hektar wertvolle, dauerhafte Natur- und Erholungsflächen. In Kirchheim kommen zehn weitere Hektar dazu.“

Bürgermeister Maximilian Böltl bedankt sich bei allen, die zum Gelingen des Großprojekts beitragen

Bürgermeister Böltl bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Großprojekts beitragen. „Wir haben trotz Corona- und Ukraine-Krise, trotz Inflation immer Kurs gehalten. Weil wir überzeugt sind von der Idee, mit einem großen Park zum Wohlfühlen die Lebensqualität der Menschen dauerhaft besser zu machen.“

Pflanzaktion mit Schilf im Filtrationsbecken

Zum Abschluss überreichten Böltl und LGS-Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Keck (SPD) Söder einen Rechen, einen Arbeitsausweis für das Gelände und eine LGS-Regenjacke. Dann setzten sie gemeinsam einige Schilfpflanzen im Sand des Filtrationsbeckens ins Wasser. Söder stand allerdings am Ufer und ließ sich fotografieren. Böltl, Keck und Claudia Köhler warfen sich die Schilfpflanzen zu und versuchten, beim Pflanzen im sumpfigen Untergrund nicht umzufallen.