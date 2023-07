Ameisen, Blattläuse und Co.: Experten erklären, was Gartenbesitzer tun können

„Vermehren sich explosionsartig“

Ameisen, Blattläuse, Schnecken: Die Plagegeister machen sich im Garten breit. Experten erklären, was man gegen sie tun kann.

Landkreis – Manchmal genügt es, sich auf eine Parkbank zu setzen, und schon krabbeln sie das Bein hinauf: Ameisen. Manchmal genügt es, im Garten einen Beetbegrenzungsstein umzudrehen, und schon wuseln sie umher: Ameisen. Und manchmal genügt ein genauerer Blick auf blühende Zierpflanzen oder Gemüse im Hochbeet: Ameisen, Blattläuse und Schnecken machen sich daran zu schaffen. Plage oder Natur pur? Am Lästigkeitsfaktor dieser Mitbewohner auf Terrassen, in Gärten oder auf öffentlichen (Spiel)plätzen scheiden sich die Geister. Wir haben uns darüber mit Experten unterhalten und zeigen unterschiedliche Sichtweisen.

Mittel aus dem Baumarkt

Im Hagebaumarkt in Unterföhring sieht Bianca Rößler, Bereichsleiterin Garten, die heuer enorme Nachfrage nach Streupulver wie „Ameisen-frei“ mit gemischten Gefühlen. „Ameisen sind an sich Nützlinge, indem sie buddeln und die Bodenstruktur auflockern“, sagt die gelernte Gärtnerin. Aber sie weiß, dass in diesem Jahr viele an Ameisen-Invasionen verzweifeln: „Erst hatten wir die Feuchtigkeit, dann die Hitze – Ameisen vermehren sich momentan explosionsartig. Die Nachfrage ist deshalb extrem hoch, ganz anders als vor einem Jahr, als wir primär Schneckenkorn verkauft haben.“

Wenn die Ameisen zu viel werden, empfiehlt die Expertin „Ameisen-Buffet“, das diverse Firmen anbieten: „Da rennt die ganze Ameisenstraße hin, die Wirkung ist sehr effektiv.“ Bei Kindern und Hunden müsse man allerdings aufpassen mit dem Auslegen dieser Art von Gift. Rößler warnt explizit: „Bei falscher Anwendung schaden all diese Mittel dem Boden und letztlich auch den Bienen.“

Die Gartenchefin vom Unterföhringer Hagebaumarkt rät deshalb, das Thema gesamthafter anzugehen. Eine Leibspeise der Ameisen seien nämlich Blattläuse, „die sind wegen des Zuckergehalts eine super Ernährung, auch für die Brut“. Wo Blattläuse sich etablieren, sind Ameisen nicht weit – mit einem öligen Spray, alle paar Tage je nach Befall angewendet, würden Blattläuse erstickt. Und Ameisen fehle der Leckerbissen.

Aber: Nicht immer sei die Chemie-Keule die beste Wahl. Als ausgebildete Gärtnerin kennt Rößler auch weniger aggressive Tricks. „Stroh in einen Tontopf stecken, ihn umstülpen und auf den Eingang von einem Ameisennest stellen – da nisten sie sich ein, nach ein paar Tagen kann man das ganze Nest wegtragen.“ Gegen Blattläuse helfe es auch, befallene Pflanzen mit Schmierseife oder Brennnesselsud einzureiben. Übrigens gebe es weitere „Feinde“ im Garten, neben Raupen beispielsweise den Dickwand-rüssler oder den Buchsbaumzündler. Im Hagebaumarkt können Kunden eingefangene Insekten oder zerfressene Blätter mitbringen – sie werden kostenlos ins Labor eingeschickt, nach einer Woche gibt es eine Analyse mit Handlungsempfehlung.

Biogärtner seit 50 Jahren ohne Gift

Streu- oder Spritzmittel kommen Klaus-Peter und Gertraud Schubert (79 und 74) aus Unterhaching nicht ins Haus beziehungsweise den Garten. Das Ehepaar bewirtschaftet seit 50 Jahren, so sagen beide stolz, einen reinen Bio-Garten. Pestizide, sogenannte Pflanzenschutzmittel? Kein Thema, niemals.

„Ameisen begießen wir einfach mit Wasser, per Gartenschlauch spülen wir unterirdische Nester aus“, berichten die Schuberts. Den Tontopf-Trick, von dem die Baumarkt-Expertin berichtete, wenden die beiden Unterhachinger ebenfalls an: „Das hilft nicht nur gegen Ameisen, sondern auch gegen Schnecken. Zusätzlich zum Stroh schmieren wir noch etwas Marmelade hinein.“

Und trotzdem kann es vorkommen, dass Ameisen mal weiter vordringen als erwünscht. „Einmal“, erinnert sich Gertraud Schubert, „kamen sie durch eine Ritze in die Küche. Da habe ich Natron, das ich sonst zum Putzen verwende, gestreut – da gehen sie nicht drüber.“

Was Blattläuse betrifft: Da helfe, so die Schuberts, Wasser in mehrfacher Hinsicht. „Blattläuse mögen leicht trockene Pflanzen, weil in denen mehr Säfte stecken – seine Pflanzen öfters zu gießen hilft zur Vorbeugung.“ Wenn nicht, ließen sich Blattläuse „auch gut mit dem Gartenschlauch abspritzen“. Wobei stets zwischen den diskreten grünen und den unansehnlicheren schwarzen Blattläusen differenziert werden müsse. Vertreibt sie auch das Wasser nicht, streifen die Schuberts sie mit Fingernägeln oder Spachtel ab. Noch ein Anti-Läuse-Mittel: Brennnesseltee, kalt auf die Problemzonen gegossen. Auch Wespen seien übrigens „große Blattlausvertilger“ – nicht verscheuchen, sondern ihrem Appetit freien Lauf lassen.

Bei gefräßigen Nacktschnecken indes kennt Klaus-Peter Schubert keine Gnade. Diese Störenfriede lockt er gern in den Komposthaufen – und zwickt sie dann mit einer Grillzange heraus. Um sie danach ungerührt unter der Sohle seiner Sandalen zu zermalmen. „Wir kommen seit fünf Jahrzehnten ohne Chemie aus“, resümieren die Schuberts. Deren Garten in Unterhaching bestens blüht und gedeiht.

Landratsamt betontdas Gleichgewicht

Quasi auf die Seite der Ameisen stellt sich das Landratsamt als Untere Naturschutzbehörde. „Auch im Garten und auf Terrassen“, betont eine Sprecherin, „gehören Ameisen zu unserem natürlichen Umfeld.“ Sie seien „ein sehr wichtiger Bestandteil eines gesunden, ökologischen Gleichgewichtes“. So seien Ameisen „eine unverzichtbare Nahrungsressource und Eiweißquelle für die Vogelwelt“ zudem würden sie die Bodengesundheit steigern, „da sie durch die Tätigkeiten mehr noch als Regenwürmer den Boden tiefgründig lockern und umlagern“. Eine Art Lüftung fürs Erdreich.

Davon, mit Giften gegen Ameisen vorzugehen, rät das Landratsamt ab. „Es wird nicht bedacht, dass Gifte insbesondere im unmittelbaren Lebensumfeld viel größere Gefahren für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen bringen als an erwartetem fraglichen Nutzen.“ Zudem sei ein Gifteinsatz „meist wenig nachhaltig“. Und überhaupt: „Mit sinkenden Temperaturen zur kalten Jahreszeit sind die Ameisen wieder verschwunden.“

