Großbrand im Raum München - Behörden lösen KATWARN-Alarm aus

Eine Lagerhalle in München Garching steht in Flammen. Die Feuerwehr kämpft bereits seit zwei Uhr nachts gegen das Feuer.

Großeinsatz in Garching-Hochbrück.

Eine Lagerhalle steht in Flammen.

Das Feuer ist derzeit noch nicht gelöscht.

Update 9.00 Uhr: Die Behörden haben sogar über die Warn-App KATWARN Alarm ausgelöst. „Großbrand in Garching-Hochbrück, starke Rauchentwicklung, der Rauch zieht aktuell nach oben ab. Daher derzeit keine akute Gefährdung für die Bevölkerung. Die Lage wird laufend durch Messungen überwacht“, heißt es auf katwarn.de.

Feuer lodert seit Stunden: Lagerhalle in Garching steht in Flammen - Starke Rauchentwicklung

Unsere Erstmeldung vom 28. Dezember, 8.20 Uhr:

Garching - Ein Brand in einer Lagerhalle hat im Landkreis München zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. „Etwa die Hälfte des Gebäudes in Garching-Hochbrück steht in Flammen. Das Feuer ist derzeit noch nicht gelöscht“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes am Samstagmorgen.

In Garching-Hochbrück brennt es derzeit in einer Recyclinganlage. Aufgrund der Rauchentwicklung und des Windes kann es im nördlichen Stadtgebiet zu Brandgeruch kommen. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr.

Weitere Informationen über das LRA München.#wirfuerMuenchen pic.twitter.com/0KRqA4n2CZ — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 28. Dezember 2019

Es komme zu starker Rauchentwicklung. Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht. Das Feuer auf dem Areal einer Recycling-Firma war nach ersten Erkenntnissen gegen 02.00 Uhr in der Nacht ausgebrochen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

