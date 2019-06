Unterwegs mit der Keimpolizei

+ Kontroll-Ausrüstung: Probenbehälter, Messgeräte, Taschenlampe, Foto, Schutzkleidung, Absperrband. © Robert Bro uczek

Natürlich ist es heute keine unangemeldete Kontrolle. Und die SV-Betriebskantine in Neuperlach fällt nicht in die Zuständigkeit des Landkreises. Aber man kennt sich und so steht die Küchentüre offen, um zu zeigen, wie so eine Kontrolle abläuft. Mit dabei ist Wurms Kollege Bernd Fleischmann. Der 58-jährige ist Molkereimeister. Wurm war Metzgereigeselle und außerdem Küchenmeister. Ein Meister im Handwerk ist Voraussetzung für diesen Job, dem noch eine zweijährige Ausbildung vorausgeht. Die Kontrolleure sollen ja wissen, wo sie hinschauen müssen. Bei der Kontrolle folgen sie „dem Weg der Waren“, wie es Helmut Wurm beschreibt. Am Eingang zeigt er Restaurantchef Robert Hofmeister seinen Dienstausweis, dann wäscht er sich erst mal die Hände. Im Hygienekittel geht es dann ins Lager. Wie werden die Lebensmittel aufbewahrt, wie sieht es in der Kühlung aus? Lebensmittel direkt am Boden – geht gar nicht. Wie sauber sind die Kühlgeräte? Mit einer Taschenlampe leuchtet Wurm auf das Kühlaggregat. „Ein großes Problem ist oft die Warentrennung“, erklärt Wurm. „Da liegen oben im Regal schon mal die erdigen Karotten und drunter steht Frischfleisch, worauf dann der Dreck bröselt.“ Viele wissen auch nicht, dass rohe Eier niemals offen neben Gemüse gelagert werden dürfen. „Auf der Schale sitzen die Salmonellen“, erklärt der Kontrolleur. Deshalb müssen die Eier immer luftdicht verpackt sein. Ganz wichtig auch: die Temperatur, bei der gelagert wird. Fleisch etwa immer bei zwei bis vier Grad.