Dramatische Szenen auf Autobahn: BMW geht während der Fahrt plötzlich in Flammen auf

Ein folgenschwerer Fahrzeugbrand ereignete sich am Abend auf der A995 Richtung München Süd. Der Fahrer des BMW konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Taufkirchen - Am Dienstag ereignete sich auf der A995 von München kommend in Richtung Autobahnkreuz München Süd ein folgenschwerer Fahrzeugbrand. Ein 26-jähriger Münchner fuhr gegen 19.50 Uhr mit seinem BMW auf der Autobahn, als aus dem Motorraum seines Wagens Rauch aufstieg. Daraufhin lenkte er das Fahrzeug auf den Standstreifen, kurze Zeit später stand bereits der komplette BMW in Vollbrand. Der Fahrer konnte sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen, am Auto entstand jedoch ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Taufkirchen/München: Fahrzeugbrand auf Autobahn - Gesamtschaden von rund 20.000 Euro

Als Ursache dürfte ein technischer Defekt infrage kommen. Zur Brandbekämpfung und Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Taufkirchen vor Ort. Während der Ablöschung des Fahrzeugs musste die Autobahn kurzzeitig vollgesperrt werden.

