Kinderporno-Razzia: Ermittler durchsuchen 33 Wohnungen in und um München - Tatverdächtige im Landkreis

Von: Florian Prommer

70 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten die Wohnungen der Tatverdächtigen. (Symbolbild) © IMAGO / U. J. Alexander

Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie haben Ermittler am Dienstagmorgen 33 Wohnungen in und um München durchsucht, darunter sechs im Landkreis. Dabei stellten sie zig Beweise sicher.

Landkreis - Einen Schlag gegen Kinderpornografie haben die Ermittlungsbehörden am Dienstag, 23. Mai, unternommen: In den frühen Morgenstunden durchsuchten rund 70 Einsatzkräfte der Polizei auf richterliche Anordnung hin 33 Wohnungen in und um München, sechs davon im Landkreis München. Bei den insgesamt 33 Tatverdächtigen (31 Männer und zwei Frauen) im Alter zwischen 16 und 63 Jahren besteht, so teilt das Polizeipräsidium München mit, „der dringende Tatverdacht, Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet zu haben“. Zusammenhänge und für die jeweiligen Taten relevante Verbindungen zwischen den einzelnen Verdächtigen sind nach dem momentanen Ermittlungsstand nicht bekannt.

Die Straftaten hatte demnach das Bundeskriminalamt (BKA) den hiesigen Behörden gemeldet, das wiederum Hinweise aus den USA erhalten hatte. Ermittler stellten bei der Razzia zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme und mehr als 70 elektronische Speichermedien sicher. Insgesamt wurden fünfzehn Personen erkennungsdienstlich behandelt. Alle 33 Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Razzia in und um München: „Dynamik im Deliktfeld der Kinderpornografie hoch“

„Die digitalforensische Auswertung nach inkriminierten Dateien dauert an und macht deutlich, dass die Dynamik in dem Deliktfeld der Kinderpornografie hoch bleibt“, meldet das Polizeipräsidium. Die fortlaufenden Ermittlungen führt das Kommissariat 17 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Durchsuchungen fanden statt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und des bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI).

