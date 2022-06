Radiosender in Freimann: Wollen Menschen in Russland „zum Nachdenken bringen

Münchens Welle nach Moskau: Radio-Team aus der Ukraine sendet Fakten über Krieg von Freimann aus

Kämpfen für die Wahrheit: Olga Kotlytska in dem kleinen Studio in Freimann. © Privat

Eine Gruppe von ukrainischen Medienschaffenden haben einen Radiosender in Freimann gegründet, um in Russland über den Krieg zu berichten.

München - Die Wahrheit über Putins Krieg, über das Morden in der Ukraine – sie kommt aus dem Münchner Norden. In einem kleinen, aber modernen Studio in Schwabing-Freimann produzieren sieben Mediaschaffende aus der Ukraine, Russland und Deutschland die Radiosendung Wahrheit für Russland. „Das Schicksal hat uns in München zusammengeführt und uns verbindet nun eine Berufung, die Wahrheit nach Russland zu bringen“, betont Projekt-Mitgründerin Olga Kotlytska, die in der Ukraine als Autorin bei einer Reisesendung jahrelang tätig war. Seit 16 Jahren lebt Kotlytska in München und ist hier als Verlegerin der zweisprachigen Zeitschrift Bei uns in Bayern bekannt.

Ukraine-Krieg: Gegen Moskaus Lügen - Ukrainer senden Radiosendung live aus Freimann

Ein besonderer Schwerpunkt in der Radio-Sendung: Berichte von Zeitzeugen. Ein Kriegsopfer erzählt von Vorfällen in einem kleinen Dorf, schildert grausame Details: „Russische Soldaten haben alle Dorfbewohner in einem Keller eingesperrt. Ein Baby war 21 Tage alt. Die Mutter flehte die Soldaten an, dass sie die Tür aufmachen, damit das Kind frische Luft bekommt. Die Antwort lautete: „Dann soll es ersticken.“



Das Team sendet dreimal in der Woche über einen sehr leistungsstarken Sender. Der Empfang in Russland ist somit mit kleinsten Geräten schon möglich. Der Initiator des Projekts, Aleksander Bartz, freut sich, dass seine Idee zu funktionieren scheint: „Hörer schicken uns Bilder von ihren Radiogeräten zu. Das ist ein deutliches Signal, dass eine solche Informationsquelle nötig ist.“ Parallel zu den Sendungen haben das Team zudem auch eigene YouTube- und Telegram-Kanäle gestartet.



Radiosender in Freimann: Wollen Menschen in Russland „zum Nachdenken bringen

Auch die Münchner Vollblut-Journalistin Julia Smilga ist bei dem Projekt dabei. Die gebürtige Russin arbeitet seit 2003 für den Bayerischen Rundfunk. Julia erinnert sich an den Tag des Kriegsausbruchs: „Ich stand unter Schock. Ein Gefühl der Hilflosigkeit hat mich überkommen. Das Engagement beim Radiosender hilft mir gegen dieses Gefühl anzugehen“. So geht es auch der Filmemacherin Daria Onyshchenko. Sie kam 2006 aus Kiew nach München und sagt: „Einige Menschen in Russland scheinen das staatliche Narrativ von einer ‚notwendigen Spezialoperation‘ zu glauben. Ich hoffe, dass wir auch diese Menschen erreichen und zumindest zum Nachdenken bringen.“



Ob sie Angst vor der russischen Regierung haben? Nein, sagen die Beteiligten. In München fühlen sie sich sicher. Auch wenn das Sendesignal schon „gezielt gestört“ worden sei. Übrigens: Wer das Projekt unterstützen will, kann das Team per E-Mail RadioPrawda@outlook.com erreichen. (Daria Gontscharowa)