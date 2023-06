Versuchte Vergewaltigung in München: Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht

Von: Lucas Sauter-Orengo

Die Polizei veröffentliche nach einer versuchten Vergewaltigung ein Foto des mutmaßlichen Täters und hofft jetzt auf Zeugenhinweise. © Polizei

Die Tat ist bereits einige Wochen her. Eine junge Frau war in München dank ihrer Hilferufe einer Vergewaltigung entkommen. Nun wurde ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

München - Am frühen Samstagmorgen, dem 29.4, alarmierte ein besorgter Anwohner des Tunnelwegs/Feldstraße in Unterföhring die Polizei und berichteten von lautstarken Schreien. Die Einsatzleitzentrale des Polizeipräsidiums München reagierte unverzüglich und schickte mehrere Streifenwagen zur genannten Adresse. Vor Ort trafen die Beamten auf eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis München, die angab, mit der S-Bahn aus der Innenstadt nach Unterföhring gereist zu sein.

Versuchte Vergewaltigung in München - Polizei veröffentlicht Täterfoto

Bereits am Bahnhof sei ihr ein unbekannter Mann aufgefallen, der sie dann auf ihrem Weg verfolgte. Der Täter habe sie auf Englisch angesprochen, sie plötzlich gepackt, zu Boden geworfen und versucht, sie zu entkleiden. Die tapfere Frau schrie laut um Hilfe und setzte sich mit aller Kraft zur Wehr. Ein aufmerksamer Anwohner, der die Hilferufe hörte und den Vorfall beobachten konnte, rief lautstark von seinem Balkon in Richtung des Geschehens und verständigte umgehend die Polizei. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht in unbekannte Richtung.

München: Versuchte Vergewaltigung - Nachbar bemerkt Schreie und ruft die Polizei

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen, bei dem das Bild des unbekannten Täters veröffentlicht wird. Die Polizei hofft, dass die Veröffentlichung dazu führt, dass der Mann identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden kann. Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden, falls sie Hinweise zur Person oder dem Vorfall haben .Die Polizei bittet die Bevölkerung mit folgender Täterbeschreibung um Mithilfe, um die Ermittlungen voranzutreiben und die Sicherheit in der Gemeinde wiederherzustellen.

Größe: 1,80 m

1,80 m Sprache/Dialekt: englisch

englisch Haarfarbe: braun

braun Geschätztes Alter: 20

20 Geschlecht: männlich

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft.