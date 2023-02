Münchens irrste Sportwette: Rentner tippt 25 Fußball-Spiele richtig, erhält aber keinen Gewinn – „Willkür“

Von: Andreas Thieme

Dieter H. (81) mit dem Wettschein vom 11. Februar: 25 Spiele hatte der Rentner richtig getippt und wollte sich den Gewinn auszahlen lassen - doch der Anbieter mauert © Foto: Marcus Schlaf

Wöchentlich tippt ein Rentner aus München bei Sportwetten und hat nun einen satten Gewinn verbucht. Doch der wird ihm bislang nicht ausgezahlt.

München – „Für mich riecht das nach Wett-Betrug“, beschwert sich der Rentner aus dem Münchner Süden. Er hatte seine Tipps am 11. Februar um 12.53 Uhr beim Anbieter Bet3000 abgegeben. In dem Büro in der Engadiner Straße in Fürstenried ist Dieter H. (Name von der Redaktion geändert) öfter. Vorvergangenen Samstag wählte er ein sogenanntes Multiway-Ticket: Insgesamt 28 Spiele aus verschiedenen Fußball-Ligen in Europa tippte der Rentner. Sie fanden samstags, sonntags und montags statt.

Mit 9,50 Euro Einsatz hätte er insgesamt 13.398,32 Euro gewinnen können – falls alle Tipps stimmen. Was fast nie so kommt. Doch kaum zu glauben: Insgesamt 25 Spiele tippte Dieter H. am Samstag und Sonntag allesamt richtig. Meist ging es dabei um die Tendenz, also wer das Spiel gewinnt, teils auch um die Anzahl der geschossenen Tore. „25 Richtige! Da habe ich mich natürlich sakrisch gefreut.“

München: Rentner tippt 25 Fußballwetten richtig – doch Anbieter will Gewinn nicht auszahlen

Schon zu diesem Zeitpunkt wären dem 81-Jährigen durch seine Sportwetten rund 10.000 Euro sicher gewesen. Er beschloss deshalb, die sogenannte Cashout-Funktion zu ziehen, die ihm den bisherigen Gewinn sichert – und die Wette vorzeitig beendet. „Montagvormittag ging ich also vorfreudig in mein Wettbüro“, erzählt er. „Dort wurde mir aber mitgeteilt, dass das Geld nicht ausbezahlt werden kann.“ Angeblich „aus technischen Gründen“, wie ihm der Kundendienst später bestätigt, als sich Dieter H. beschwert.

Ein Schock für den Rentner. „Ich hatte doch gewonnen, warum kriege ich das Geld nicht?“, fragt der Verzweifelte. Auf eine Nachfrage unserer Redaktion reagiert der Wettanbieter nicht. Die Verbraucherzentrale Bayern hat den Fall aber geprüft: „Wahrscheinlich ist diese Regelung dem neuen Glücksspielvertrag geschuldet. Dieser gilt seit 1. Januar“, sagt Referentin Simone Bueb.

Sportwette in München: Dieter H. (81) gewann 10.000 Euro – doch das Geld kriegt er nicht

Die sofortige Auszahlung gebe es nicht mehr. Nun gilt: „Lässt man die Wette vorzeitig abrechnen, wird der Cashout-Betrag nur für die Auszahlung vorgemerkt. Die endgültige Gutschrift erfolgt erst, wenn der Wettschein bewertet wurde. Während dies bei einer Einzelwette in einem zeitlich noch annehmbaren Rahmen geschieht, sieht die Sache bei einer Kombiwette, welche über mehrere Tage läuft, schon anders aus.“

Der Cashout sei also weiterhin möglich, aber zeitlich verzögert. Jedoch: „Warum der Wettanbieter erklärt, das ginge nur, wenn es technisch möglich ist, erschließt sich uns nicht“, sagt Verbraucherschützerin Bueb.

Münchner hat Probleme bei der Auszahlung: „Das ist doch Willkür“

Kurios: Bundesweit hat Bet3000 bereits mit der Cashout-Option geworben. Immer wieder solle es aber zu Problemen mit der Auszahlung kommen, beschweren sich Nutzer im Internet. „Die Cashout-Möglichkeit steht für viele Wetten zur Verfügung, ist aber nicht für jede Wette garantiert“, teilt Bet3000 dazu auf seiner Homepage mit. „Das ist doch Willkür“, sagt Dieter H. Von den drei verbleibenden Montagsspielen hatte er übrigens nur eins falsch, die gesamte Wette damit aber verloren. „Der Cashout steht mir zu“, sagt H. „Notfalls ziehe ich vor Gericht.“

