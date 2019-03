„Allein unter Kühen“: So kurios ist das neue Stück der Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn

Bis zuletzt haben die Darsteller an ihrem Auftritt gefeilt. Nun präsentiert die Volksbühne Ottobrunn-Neubiberg ihr Stück „Allein unter Kühen“.

Neubiberg/Ottobrunn – Die Verzweiflung von Bergbauer Mathias Höllriegl verkörpert Ralf Hiltwein auf den Brettern der Volksbühne Neubiberg-Ottobrunn als schwömmen ihm wirklich die (Kuh-)Felle davon. Er weiß, wovon er spricht: „Jede Probe ist doch eine einzige Panne“, sagt der Darsteller schmunzelnd über die intensive Vorarbeit für die Generalprobe zu „Allein unter Kühen“.

Gerade noch hatte es sich Hiltwein bei der Lichtprobe gemütlich gemacht auf seiner Bank mitten auf der Bühne und verschnauft. Als Regisseurin Gabriele Keller zur Ordnung ruft und das Ensemble vollständig eingetrudelt ist, da ist es auch mit der Gemütlichkeit für Hiltwein vorbei. Denn in seiner Rolle als geplagt-sturer Bergbauer Mathias Höllriegl hat der erfahrene Schauspieler nichts zu lachen. Ganz im Gegenteil: Es ist zum Haareraufen.

+ Fernöstliche Manieren eignet sich die Bauersmutter Höllriegl (Gabriele Popp, re.) an und umgarnt „Palinda“ (Stefanie Juretzki). © Harald Hettich

Denn der gutmütige Landwirt, den Hiltwein auf der kompletten emotionalen Bandbreite von grantig-missmutig bis tollpatschig-gutgläubig interpretiert, ist schon wieder von einer Frau verlassen worden. Die dritte binnen kürzester Zeit. So geht’s nicht weiter. Doch diese Malaise ist nur der Auftakt einer sprunghaften und turbulenten Handlung, bei der die Besucher der Volksbühne voll auf ihre Kosten kommen.

Mathias Höllriegl schwört sich zwar, nach all dem Ärger mit den Frauen künftig seine männliche Unabhängigkeit auszuleben. Doch da spielen die Frauen nicht mit. Der Bauersmann muss sich fortan gegen die List der eigenen Mutter (lebensecht verkörpert von Gabriele Popp) und deren nachbarschaftlicher Damen-Entourage um Lisa Ramberg (Elisabeth Pirthauer) als „Vermittlerin aller Art“ behaupten.

Auch bei der Generalprobe wird noch gefeilt

Doch da ereilt seinen Darsteller Hiltwein ein Ordnungsruf aus dem Off. „Das machen wir gleich noch mal“, tönt es von Regisseurin Gabriele Keller an den Hauptdarsteller. Der bedauernswerte Hiltwein hatte den noch bedauernswerteren Höllriegl noch nicht bedauernswert genug gegeben. Dann klappt es aber. Wie das ganze Stück mal wieder am Schnürchen funktioniert, das die seit gut sieben Jahrzehnten wirkende Volksbühne zum Abschluss dieser Theater-Saison auf die Bühne bringt.

„Es sind sehr schöne Rollen, dazu griffige und witzige Dialoge in Serie – insgesamt ein sehr schönes Stück mit vielen Schenkelklopfern“, verrät die Regisseurin. Bobby Verfürth als Altbauer Franz, Sylvia Dirschl als Mathias‘ Ex-Freundin Maria Assinger und Richard Zacharski als Nachbar Herbert Assinger füllen ihre Rollen ebenso authentisch mit Leben wie Stefanie Juretzki als „Palinda“. Mehr sei nicht verraten.

Wie immer hatte auch bei „Allein unter Kühen“ ein Gremium der Mitwirkenden nach der geeigneten Vorlage Ausschau gehalten. Das Zweistunden-Lustspiel in drei abwechslungsreichen Akten stammt aus der Feder von Cornelia Willinger und nimmt den Zuschauer vor vertrautem Alpen-Wohlfühlpanorama und Prachthof-Kulisse samt einer überraschenden südostasiatischen Komponente mit auf eine verzwickt-vergnügliche Theater-Reise.

Sechs Aufführungen

auf der Bühne des „Wirtshaus Leiberheim“ am Waldperlacher Nixenweg 9 stehen noch an: An den Freitagen 29. März und 5. April sowie den Samstagen 30. März und 6. April jeweils ab 20 Uhr. An den beiden Sonntagen 31. März/7. April eine Stunde früher. Karten zu 10 Euro gibt es über das Internet bei OK Ticket (www.okticket.de/qr/va/375696) oder über die Vorverkaufsstellen (10 Euro + 1 Euro Vorverkaufsgebühr) bei Rainer´s Backstub‘n in Neubiberg, Waldheimplatz 56, oder bei Modellbau Vordermaier, Ottostraße 26 in Ottobrunn. Oder über das Kartentelefon 089/609 88 30 sowie per Bestell-E-Mail an die Adresse karten@volksbuehne-neubiberg-ottobrunn.de.