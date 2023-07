Anwohner irritiert: Was sollen die ganzen Schilder im Landschaftspark?

Von: Harald Hettich

Die vielen Halteverbotsschilder irritieren manche Spaziergänger im Landschaftspark. © Harald Hettich

Ein Anwohner in Neubiberg wundert sich über den Schilderwald am Containerdorf im Landschaftspark. Die Gemeinde erklärt, was es damit auf sich hat.

Neubiberg – 16 neue Halteverbotsschilder hat der Neubiberger Markus Ralff in den vergangenen Wochen rund um das Containerdorf für ukrainische Geflüchteten im Landschaftspark in Neubiberg ausgemacht – dazu noch einmal ebenso viele Zusatzschilder, die auf „Einsatzfahrzeuge frei“ hinweisen. „Allein am (Ost-)Ende der Landebahn verhindern fünf Schilder das Halten des nicht vorhandenen Verkehrs“, wundert sich der Anwohner. „Das Befahren des Landschaftsparks mit Kraftfahrzeugen ist doch ohnehin verboten.“ Und das werde täglich durch einen Wachdienst oder durch die Polizei kontrolliert, habe er längst festgestellt. Schilda also im Landschaftspark?

Gemeinde erklärt, was dahinter steckt

Ralffs mag nicht verstehen, dass deshalb seitens der Gemeinde die Beschilderung in diesem Ausmaß „leider notwendig“ sei, wie es in einem Antwortschreiben der Verwaltung auf eine Zuschrift des Anwohners heißt. „Im Rahmen eines Ortstermins mit dem Landratsamt München, der Polizeiinspektion Ottobrunn, der Gemeindeverwaltung Neubiberg und den Freiwilligen Feuerwehren wurde für das dort befindliche Containerdorf eine notwendige Rettungs- und Entfluchtungsfläche festgelegt“, erklärt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) gegenüber dem Münchner Merkur. Das Areal sei derzeit „diffizil“, betont der Rathauschef. Die Fläche dort sei entsprechend zu beschildern, um sie durch die Behörden „freihalten zu können“, gibt Pardeller zu bedenken. Die Gemeinde Neubiberg habe die verkehrsrechtliche Anordnung als „sachlich und örtlich zuständige Verkehrsbehörde erlassen“.

Neubiberger erkennt eher eine „Rechtswidrigkeit der Maßnahme“

Aussagen, die Markus Ralffnicht befriedigen. Er will nach „kurzer Internet-Recherche in der Straßenverkehrsordnung eher eine „Rechtswidrigkeit der Maßnahme“ erkannt haben. Ein entsprechender Widerspruch an die Gemeinde sei „formaljuristisch abgelehnt worden“, betont Ralffs. Er hatte bereits früher weitere Streiche der „Neubiberger Schildbürger“ ausgemacht. „Einen ausgeprägten Drang“ attestierte Ralffs der Neubiberger Verwaltung auch mit Blick auf weitere Aktionen. So seien im Frühjahr im Umgriff der Geflüchteten-Unterkunft drei Schilder auch in ukrainischer Sprache angebracht worden, die „vor dem Betreten der Rasenflächen wegen Bodenbrütern gewarnt“ hätten. Eigentlich ein durchaus nachvollziehbarer Vorgang. Nur seien die Schilder laut Ralffs erst versetzt und dann wieder abgebaut worden. Pardeller indes verteidigte auch diese Maßnahmen als „notwendig“. Schließlich gelte es, auch Fauna und Flora vor Ort zu schützen. Zur Not eben mit Schildern.