Applaus fürs neue Seniorenzentrum in Neubiberg

Von: Harald Hettich

Teilen

So könnte nach Vorstellung der Architekten das neue Seniorenzentrum einmal aussehen. © Gassner und Zarecky

Machbar ist es, das geplante neue Seniorenzentrum am alten Standort in der Hauptstraße 12 in Neubiberg. Jetzt segnete der Gemeinderat einstimmig die Eckdaten einer eigens in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie für Neubau und südwärts gerichtete Freifläche ab. Damit ist der Weg frei für die weiteren Planungsschritte.

Neubiberg - Bereits in der kommenden Sitzung soll der Folgebeschluss zur eigentlichen Bauausführung ergehen. Von den zahlreich anwesenden Senioren im Ratssaal gab es reichlich Applaus.

Für die Bauzeit soll eine Interims-Lösung im Umfeld realisiert werden. Die Ausschreibungen für die unterschiedlichen Gewerke werden jetzt eingeleitet. Damit führt der Rat einen fast fünfjährigen Weg holpriger Entwicklung vor allem für die Neubiberger Senioren doch noch zu einem positiven Abschluss.

Die Kosten

Nach den Erhebungen des von der Gemeinde beauftragten Planungsbüros Gassner und Zarecky muss in jedem Fall mit einer Großinvestition gerechnet werden. Für einen Massivbau nach eher alten Standards veranschlagte Architekt Peter Zarecky im Rat einen vorläufigen Kostenrahmen von 5,42 Millionen Euro. Eine weitere Million draufsatteln muss die Gemeinde, sollte sie sich für eine zeitgemäße Hybrid- oder Holzbauweise mit höherwertigen Energiestandards entscheiden. Allerdings machte der Planer keinen Hehl aus stetig steigenden Kosten und sprach sich wie die Verwaltung für einen Risikopuffer beim Projekt aus.

Charmant, aber weder barrierefrei noch seniorengerecht: das alte Seniorenzentrum an der Hauptstraße. © Hettich

Die Vorplanungen waren nicht einfach. Vor allem der Brandschutz und die neue Abstandsflächenverordnung haben zahlreiche Neufassungen und Absprachen der erfordert. Um das ehrgeizige Raumprogramm auf vier Etagen durchziehen zu können, müssen die angedachten Seniorenwohnungen planerisch weichen. Auch eine Tiefgarage wird es aus Platzgründen vor Ort nicht geben. Der Stellplatznachweis wird laut Zarecki auf dem Areal dennoch zu erfüllen sein.

Die Räume

Im Untergeschoss des barrierefreien Neubaus sind Technik- und Lagerungsräume sowie ein Sanitärbereich vorgesehen. Weil es hier zu dunkel ist, können keine Aufenthaltsräume eingerichtet werden. Im Erdgeschoss sind ein Empfangsbereich zur Straßenseite, Mitarbeiterbüros, eine Küche, Garderoben und WC geplant. Prägend soll hier der Begegnungsraum mit einem Übergang zum Garten sein. Im ersten Obergeschoss sollen die wichtigen Einrichtungen für den beliebten Senioren-Mittagstisch etabliert werden: Mit Küche und angeschlossenem Essbereich sowie Speisekammer. Auch hier sind Toiletten eingeplant. Im zweiten Obergeschoss befinden sich Kursräume, die je nach Veranstaltung größentechnisch variiert werden können. Ein Höhepunkt soll der große Kreativraum samt Lager werden, der sich nach Süden in Richtung Gartenensemble erstreckt. Bis zu diesem zweiten Obergeschoss wird die Einrichtung durch einen Aufzug erschlossen. Im Dachspitz darüber sind Räume für den Gemeinde-Partnerschaftsverein vorgesehen.

Im Garten soll der Baumbestand erhalten bleiben. Außerdem soll die Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft oder dem Hospizkreis im neuen Seniorenzentrum vereint sein. „Jetzt wird es endlich gemacht“, bemerkte ein zufriedener Senior am Rande der Sitzung.