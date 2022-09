Halbes Jahr Ukraine-Krieg: „Der Großteil fühlt sich wohl in Neubiberg“

Von: Laura Forster

Teilen

Uwe Kreßner, Asylhelfer aus Neubiberg © Asyl-Helferkreis

Uwe Kreßner ist seit der Gründung Mitglied des Helferkreises Asyl in Neubiberg. Schon während der Flüchtlingskrise 2015/16 hat er geholfen und auch jetzt unterstützt er die Menschen aus der Ukraine, wo er nur kann.

Herr Kreßner, wie haben sich die Geflüchteten in Neubiberg eingelebt?

Das ist schwer zu sagen, da die Flüchtlinge aus der Ukraine noch privat untergebracht sind. Während der Sommerferien bieten wir Deutschkurse an, an denen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene teilnehmen. Der Eindruck war durchaus positiv. Ich denke, der Großteil fühlt sich wohl in Neubiberg.

Wie weit ist das geplante Containerdorf auf der Landebahn?

Es befindet sich gerade im Aufbau. Über kurz oder lang wird der Großteil der Flüchtlinge aus den Privatunterkünften raus müssen. Das Containerdorf ist eine Zwischenlösung. Nächste Woche haben wir ein Gespräch, bei dem auch das Landratsamt dabei sein wird. Es könnte sein, dass die ersten Flüchtlinge im Oktober einziehen.

Wie kann man den Helferkreis unterstützen?

Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte (Kontakt: info@helferkreis-asyl-neubiberg.de). Derzeit haben wir rund 80 Helfer. Während der ersten Flüchtlingskrise waren es etwa 300. Zum nahenden Schulstart beschäftigen wir uns vor allem damit, die Schulen zu unterstützen und bei der Hausaufgabenbetreuung zu helfen. lf

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.