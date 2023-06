Brückenfunktion zwischen Bildung und Bundeswehr

Von: Sabina Brosch

Teilen

Beförderungsappell für 550 Offiziersanwärter in Neubiberg mit Universitäts-Präsidentin Eva-Maria Kern und Staatssekretär Benedikt Zimmer. © Sabina Brosch

550 Offiziersanwärter wurden auf dem Appellplatz der Universität der Bundeswehr in Neubiberg befördert. Der offizielle Akt bekam mit dem 50. Geburtstag der Hochschule einen besonderen Glanz.

Neubiberg – Die Hochschule hat sich herausgeputzt, die Forschungszentren und -institute der Universität öffneten anlässlich des Jubiläums im Rahmen verschiedener Veranstaltungsformate ihre Türen und gaben Einblicke in ihre Arbeit. Die Gründung der in München und Hamburg zivil strukturierten Hochschulen gehe, so die Präsidentin Eva-Maria Kern, auf Initiative des damaligen Bundesverteidigungsministers Helmut Schmidt zurück, „das Jahr 1973 markierte die entscheidende Zäsur für die Akademisierung der Offiziersausbildung in der Bundesrepublik Deutschland“. Im Oktober 1980 erhielt die Uni das Promotions- und ein Jahr später das Habilitationsrecht, 1985 erfolgte die Umbenennung in Universität der Bundeswehr München.

Voll ausgebucht waren die Fahrten mit dem Transportfahrzeug. © Sabina Brosch

Aktuell verfügt die Universität über sieben Fakultäten, überwiegend technikwissenschaftlich geprägt, und über einen voll ausgebildeten gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Die Studiengänge reichen von Bauingenieur und Umweltwissenschaft, Elektro- und Informationstechnik, Humanwissenschaften, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik, Staats- und Sozialwissenschaften bis hin zu Wirtschafts- und Organisationswissenschaften.

Im Durchschnitt 3500 Studierende

Nach drei Jahren Regelstudienzeit erreichen die im Schnitt 3500 am Campus Studierenden den Bachelor-Abschluss, nach vier Jahren ist ein Master-Abschluss im Intensivstudium möglich. Die Abschlüsse sind denen an Landesuniversitäten gleichwertig.

Staatssekretär Benedikt Zimmer bei der Urkundenübergabe. © Sabina Brosch

Parallel laufen die Bundeswehr-Grundausbildung und die militärischen Lehrgänge. erst wer diese und auch das Studium erfolgreich absolviert hat, erfüllt die Voraussetzung für die Beförderung zum Offizier mit dem ersten Dienstgrad des Leutnants.

Ohne Bildung gebe es jedoch keine guten Offiziere, Claus von Clausewitz oder August von Gneisenau seien zwei sehr gute Vorbilder, bestätigte Kern. Die Universität stehe im Spannungsfeld zwischen akademischer Freiheit und der Bundeswehr. „Sie, als Offiziere, nehmen hier eine Brückenfunktion ein.“

Staatssekretär hebt die Unvergesslichkeit des Moments hervor

Der Eintritt in die Offizierslaufbahn und dieser Tag der Beförderung „ist ein unvergesslicher Moment, der immer in Erinnerung bleiben wird“, bestätigte der Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, Benedikt Zimmer. Der Generalleutnant a.D nahm in Vertretung von Verteidigungsminister Boris Pistorius die Ernennung vor, er selbst habe im Jahr 1984 seine Beförderung in den ersten Offziersdienstgrad erhalten „und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern“.

Der silberne Stern, das Abzeichen des Leutnants. © Sabina Brosch

Offizier zu sein bedeute Vorbild zu sein, Fürsorge zu leben, Entscheidungen zu treffen und auch unter Belastung Orientierung zu geben. Alles stets der Unantastbarkeit der Würde des Menschen unterzuordnen, im Dienst und in der Freizeit. „Wir brauchen Menschen wie Sie. Denn der Ukraine-Krieg zeigt, dass ein Leben in Freiheit nicht selbstverständlich ist“, sagte Zimmer zu den Offizieren.

Bundes Rahmenprogramm auf dem Uni-Gelände

Nach gut einer Stunde starteten die jungen Offiziere, begleitet von ihren Familien, in das bunte Rahmenprogramm, das Mitmachangebote etwa bei der Feuerwehr oder im Sportzentrum (Schießen und Klettern) oder im Sprachenzentrum beinhaltete. Für die Vorführung der Flugsimulatoren und die Chance, in einem Militärfahrzeug mitfahren zu können, nahmen die Besucher lange Wartezeiten in Kauf. Ebenso begehrt war der Blick auf den aus Laupheim gekommenen Hubschrauber und die Nahkampfübungen.

Eva-Maria Kern, die seit dem 1. Januar das Amt der Universitäts-Präsidentin innehat, dürfte ihrem Wunsch, „die Universität nicht nur in der wissenschaftlichen Welt sondern auch in der breiten Gesellschaft stärker sichtbar zu machen“, ein gutes Stück näher gekommen sein.