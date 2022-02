Erstbesteigung im Himalaya gelungen: Ex-Neubiberger im Gipfelglück

Von: Martin Becker

Oben angekommen: Auf dem Gipfel des 6465 Meter hohen Purbung im Himalayagebirge steht Nicolas Scheidtweiler. © Privat

Dort zu stehen, wo noch nie zuvor ein Mensch war: Nicolas Scheidtweiler (45), Alumnus der Bundeswehr-Uni Neubiberg, und dem deutschen Profi-Bergsteiger Jost Kobusch (29) ist diese Pionierleistung im Himalayagebirge gelungen.

Neubiberg - Zusammen haben die beiden die Erstbesteigung des 6465 Meter hohen Purbung geschafft. Für Nicolas Scheidtweiler, eigentlich PR- und Unternehmensberater, war es der Höhepunkt seines ambitioniert betriebenen Hobbys, für den Berufsalpinisten Josch Kobusch die Generalprobe für sein aktuelles Projekt am Mount Everest – im Laufe des Februar möchte er in einer Winter-Solobegehung den höchsten Berg der Welt ohne künstlichen Sauerstoff erklimmen. Was ebenfalls eine Premiere wäre.

Niemand weiß, ob es einen Weg gibt

Das Explorative am Purbung empfand Nicolas Scheidtweiler persönlich als die spannendere Herausforderung. „Am Everest gibt es 18 Routen, am Purbung nur zwei, nämlich unsere: rauf über die West-Schulter, runter über die Ost-Schulter“, berichtet der 45-Jährige. „Die Sucherei ist die größte Herausforderung bei einem unbestiegenen Berg. Niemand weiß, ob es einen Weg gibt. Und manchmal gerät man in eine Sackgasse.“

Gewaltige Gletscherspalten

Das Duo – die beiden haben sich vor ein paar Jahren bei einer Bergtour auf die Carstensz-Pyramide in Indonesien kennen- und schätzengelernt – meisterte die Routenfindung im völligen Neuland. Gewaltige Gletscherspalten, eisige Aufschwünge, ein mächtiger 30 Meter hoher Schneeturm am Schluss: „Der Gipfel steht wie ein Haifischzahn am Ende eines Tals, viel steiler als gedacht. Mir wurde mulmig“, berichtet Nicolas Scheidtweiler. „Kein Wunder, dass der Gipfel bislang unbestiegen war – wie unglaublich steil der Purbung nach allen Seiten ist!“

Gipfelfotos, Rundumblick, Fotos – für emotionale Ausbrüche ist kein Raum, nur für stilles Genießen. Denn der Aufstieg ist nur die halbe Tour – auch der Abstieg erfordert höchste Konzentration. Erst 14 Stunden nach dem morgendlichen Aufbruch und der Rückkehr ins Hochlager drei, bricht es aus Nicolas Scheidtweiler heraus: „Ich beginne leise zu schluchzen“, erinnert er sich, „na gut, nach einer Erstbesteigung darf man mal Gefühle zeigen.“

Von Neubiberg nach Tirol

Inzwischen sitzt der 45-Jährige wieder im Tiroler 7000-Einwohner-Ort Reutte, wohin er nach seiner Zeit in Neubiberg den Lebensmittelpunkt verlagert hat. „Hier kann ich mit dem Fahrrad zum Berg fahren“, schildert er die Vorzüge. Ein bisschen Skitouren, ein bisschen arbeiten: „Ich habe viel mehr Zeit im Leben.“ Durch die Corona-Pandemie seien „moderne technische Kommunikationsmöglichkeiten auch in der Masse angekommen“. Neulich zum Beispiel habe er einen Kunden aus der Bergbahngondel heraus beraten „und den Rest später am Schreibtisch per Videokonferenz fortgesetzt“.

Eine gemeinsame Pionierleistung: Zusammen mit Profi-Bergsteiger Jost Kobusch (r.) ist der Aufstieg gelungen. © privat

Wie mit Ronaldo und Messi Fußball spielen

Zurück zum Purbung – dass ein Weltklasse-Bergsteiger wie Jost Kobusch diese Expedition mit ihm unternahm, beschreibt Nicolas Scheidtweiler so: „Sicher habe ich ein gewisses bergsteigerisches Niveau, aber da, wo ich am Limit bin, fängt Jost erst an. Das ist, wie wenn du mit Messi und Ronaldo Fußball spielen darfst.“ Alpinistisch charakterisiert der passionierte Marathonläufer sich selbst „als guten Allrounder mit Schwerpunkt auf Kondition“, Jost Kobusch indes sei „eine mega-austrainierte Maschine“.

Einsatz im Kosovo und in Afghanistan

An der Bundeswehr-Uni in Neubiberg haben sie den Erstbesteigungs-Erfolg natürlich mitbekommen, auf dem Portal Linkedin gleich mitsamt Foto gratuliert zu dieser „großartigen Leistung“. Der Alumnus habe als studentischer Vertreter sogar im Senat der Bundeswehr-uni gesessen. „Mit Stolz und einem Augenzwinkern hatte er sich als Senator bezeichnet“, schreibt die Uni auf Linkedin. „Jetzt sind wir stolz.“

An seine Zeit in Neubiberg, wo Nicolas Scheidtweiler 2005 nach dem Studium der Staats- und Sozialwissenschaften sein Diplom erhielt, denkt er gern zurück. „Zweimal war ich in Afghanistan, einmal im Kosovo. Ich mag diese Zeit nicht missen.“ Über das Alumni-Programm der Bundeswehr-Uni hält er bis heute Kontakt nach Neubiberg.

Bis heute Kontakt zur Bundeswehr-Uni

Was Berge angeht, so setzt sich Nicolas Scheidtweiler – neben den verschneiten Gipfeln rund um Reutte und seinem Seven-Summits-Projekt – neue und ehrgeizige Ziele. Der Manaslu, 8163 Meter hoch, mit Skiern – das wäre ihm vom Abenteuer her lieber „als der elftausendzweihundertste Mensch auf dem Mount Everest zu sein“. Trotzdem blickt Nicolas Scheidtweiler momentan übers Internet täglich zum Dach der Welt: um zu sehen, wie es seinem Purbung-Kameraden Jost Kobusch dort ergeht. MARTIN BECKER

