Bevor der Hachinger Bach hoch steigt - Neubiberg will Konzept für den Hochwasserschutz in Auftrag geben

Von: Harald Hettich

Eine trügerische Ruhe, wie der Hachinger Bach Richtung München dahinfließt. Ein Bild, das sich angesichts aktueller Erfahrungslage rasch ändern kann. Die Gemeinde Neubiberg will präventiv vorgehen. © hh

Die Gemeinde Neubiberg will ein „integrales Hochwasserschutzkonzept“ federführend auf den Weg bringen.

Unterbiberg – Was sich seit Jahren durch Beratungen, Modellzeichnungen und aufwendige Gutachten hinzieht, soll endlich in Gang kommen. Deshalb hat der Neubiberger Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen, eine Neuberechnung der zu erwartenden Überschwemmungsgebiete für den Katastrophenfall vorzunehmen. Dabei will Neubiberg auch tätig bleiben, wenn nicht alle Nachbargemeinden am Oberlauf mit an Bord bleiben.

In der Sitzung wurde deutlich, dass man sich mitunter von jenen im Stich gelassen fühlt, die wegen ihrer Lage vermeintlich weniger unter Hochwasser zu leiden hätten als Neubiberg selbst. Vor allem von Ober- und Unterhaching, aber auch von Taufkirchen wünscht sich Neubiberg eine stärkere Beteiligung. Eine entsprechende Zweckvereinbarung sollen deshalb neben der Landeshauptstadt möglichst auch die Nachbarn unterzeichnen. „Hoffen wir, dass möglichst viele Gemeinden mitmachen“, sagte Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU). Es gelte, möglichst wirtschaftliche wie effiziente Lösungen zu erarbeiten. Fuße die Maßnahme auf reger Beteiligung, sei dies auch leichter zu bewerkstelligen.

Der friedliche Bachverlauf ist trügerisch

Dass Handlungsbedarf beim Hochwasser- und Katastrophenschutz in der Kommune besteht, darüber herrschte Einigkeit. Vom friedlichen Bachverlauf lässt sich spätestens nach dem Hochwasser in Unterbiberg 2013 mit überfluteten Gebäudeteilen und Kellern niemand mehr täuschen. Bei Bürgerversammlungen besonders in Unterbiberg sehen sich Gemeinde und der Landkreis regelmäßig ernsthaft konfrontiert mit den Sorgen der Bürger. Dabei ist man bei der Berechnung möglicher bis wahrscheinlicher Überschwemmungspotenziale nicht mehr aktuell, weil die entsprechenden Berechnungen aus 2007 trotz einer neuen Version von 2016 nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft basieren. Eine Empfehlung zur Neuberechnung kam vom Wasserwirtschaftsamt in München. Die Stadt aber begründet die Abgabe der Federführung mit eigenen Personalengpässen.

Gemeinde hat Umweltamt ausgebaut

Wie gut, dass das vergleichsweise kleine Neubiberg auch seinen Umweltsektor in der Verwaltung zuletzt auf vier Vollzeitstellen ausbauen konnte, wie Pardeller nicht ohne Stolz bemerkte. Eine Mitarbeiterin des gemeindlichen Umweltreferates wird sich vorrangig um diese neue Aufgabe kümmern. Das gilt auch für das Hochwasserschutzkonzept und seine begleitende Studie, die aus 2014 stammt und aus Gemeindesicht deshalb ebenfalls angestaubt ist. Im Konzept werden vor allem Schutzmaßnahmen für den Katastrophenfall und die Möglichkeit eines Wasserrückhaltes erörtert.

Hoffentlich ziehen weitere Gemeinden mit

Im Gemeinderat herrschte Einmütigkeit beim entschlossenen Vorgehen. „Ich hoffe schon, dass auch andere Gemeinden mitmachen“, betonte SPD-Fraktionssprecherin Elisabeth Gerner. Bei den Grünen sah man das „wichtige Thema“ Hochwasserschutz. Grünen-Rat Thomas Maier wollte lediglich wissen, ob durch ein umfangreicheres Sach-Engagement „Neubiberg auch noch genug Kapazitäten für das laufende Geschäft“ habe? „Haben wir, beruhigte der Rathauschef. Michael Weigle (FDP) fand auch den Kostenansatz „überschaubar und vertretbar“ – zumal die avisierten Projektkosten von rund 90 000 Euro fürs neue Gesamtkonzept zu 75 Prozent förderfähig sind. Dritter Bürgermeister Reiner Höcherl brachte es für viele auf den Punkt: „Das Thema ist gerade aus Unterbiberger Sicht existenziell“.