Bewohner auf der Heid: Ein Gefühl wie „Bürger zweiter Klasse“

Die Aula der Neubiberger Grundschule ist bei der Bürgerversammlung nur mäßig besucht. © brouczek

Die Neubiberger Bürger, die auf der Heid wohnen, sind geplagt vom Verkehrslärm und vielen anderen Belastungen. Jetzt meldete sich einer von ihnen zu Wort.

Neubiberg – Markus Rahlff fühlt sich „als Bürger zweiter Klasse“. Er wohnt seit etwa 20 Jahren auf der Heid in Neubiberg. In der Bürgerversammlung steht er bei der Debatte auf. Das Verkehrsaufkommen auf der Heid sei schrecklich. Schon letztes Jahr brachte der Softwareentwickler sein Anliegen vor den Bürgermeister. Er hatte die Idee, das Ortsschild weiter nach vorne vor den Tunnel zu verlegen. „Wir müssen auf der Heid entlastet werden“, sagt Rahlff.

Viel angestaut über die Jahre

Zum Verkehrslärm seien über das vergangene Jahr noch mehr Probleme dazugekommen: „Die Containersiedlung, die Planung des Bauhofes, die Zufahrt zur neuen Wohnsiedlung der Bundeswehr und zum Technologiecampus am Finsinger Feld“, zählt der Neubiberger auf. Es habe sich zu viel angestaut über die Jahre. Markus Rahlff ist entrüstet: „Man kann nicht alles auf die gleichen Leute abladen. Das geht einfach nicht“. Er fragt sich: „Warum kann uns die Politik nicht entgegenkommen mit einer Tempobegrenzung auf 50 Stundenkilometer?“

Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) räumt ein: „Ja, die Kreuzung wird überlastet sein. Wir sind auch im Austausch mit der Stadt München. Zum Beispiel ist eine Busbeschleunigung, eine zweite Röhre im Tunnel und der Ausbau der Carl-Wery-Straße über Perlach im Gespräch. Aber das ist leider noch nichts Handfestes.“ Damit ist Rahlff nicht einverstanden, denn der Ausbau bedeute nicht weniger, sondern mehr Verkehr – mehr Belastung für die Einwohner. Auch die Frage „Wohin kommt die U-Bahn?“ beschäftigt die Neubiberger. So lange kann und will Rahlff nicht warten. „Wenn das so weiter geht, wird es entschiedenen Ärger geben“, ist er sich sicher.

Neubiberger brauchen keine U-Bahn an der Stelle

„Die U-Bahn soll bis nach Taufkirchen gehen und die Leute weg von der Autobahn bringen“, sagt Pardeller. Wo, wann und ob die U-Bahn wirklich kommen wird, sei fraglich. Auch die Haltestellenfrage verärgert einige Bürger. „Diese U-Bahn braucht nur die Bundeswehr, oder auch Ottobrunn, aber nicht wir Neubiberger. Für uns ist die S-Bahn viel näher“, sagt Markus Rahlff.

Es müsse neue Projekte für die Gemeinde geben, das ist Rahlff klar, aber warum ausgerechnet immer auf der Heid? „Ich wünsche mir ein Entgegenkommen von Seiten der Politik.“ Es gebe immer eine Alternative.

Schild mit Plastiksack verhängt

Auf der Bürgerversammlung meldete sich außerdem Alfred Vollmer zu Wort. Der Ortsgruppensprecher des ADFC Neubiberg fragt sich, warum das Schild „Radfahrer auf der Fahrbahn erlaubt“ mit einem Plastiksack verhängt wurde. An der Hohenbrunner Straße am Kindergarten entlang gibt es einen schmalen Fahrradstreifen auf dem Gehsteig. Der sei aber viel zu eng und daher gefährlich. Der Kompromiss war, dass Radfahrer auf der Straße fahren dürfen. Seit dem Sommer sei dieses Schild aber verhängt. Der Bürgermeister konnte seine Frage nicht aus dem Stegreif beantworten und versprach, der Sache nachzugehen. Vollmer vermutet, es könne an der Umleitung in diesem Sommer über diese Straße liegen. Aber jetzt gebe es dafür keinen Grund mehr.

Neben der Infrastruktur waren Flüchtlingsfragen und Schule Themen. Insbesondere ist einem Familienvater wichtig, dass ukrainischen Schülern der Einstieg in die Regelklasse erleichtert wird. Ein gemeinsames Lernen sei nur möglich, wenn alle Kinder auf dem gleichen Stand seien und es keine Sprachbarrieren gebe. „Wir als Gemeinde können nur Fördermittel, Logistik und Ehrenamtliche zur Verfügung stellen“, sagte Pardeller. Zuständig sei das Kultusministerium. Carina Ottilinger

Markus Rahlff will Entlastung für die Bürger auf der Heid. © brouczek