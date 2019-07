Trotz Absage der Regierung: Landkreis München will Toter-Winkel-Warnanlage testen

Die Regierung hält es für keine gute Idee, die Kreispolitik für einen potenziellen Lebensretter: Blinklichter an Masten, die Lkw auf Radfahrer im toten Winkel hinweisen

Landkreis– Der Landkreis München will Bike-Flash testen. Das neu entwickelte System soll Radfahrer im toten Winkel vor abbiegenden Lkw schützen. Den Fraktionen ist allerdings bewusst: Bike-Flash kann sicherheitsrelevante Systeme wie den Abbiegeassistenten in Lastern und Bussen allenfalls ergänzen. Diesbezüglich richtete der Verkehrsausschuss des Kreises heftige Vorwürfe an die Bundesregierung. Einen Lkw mit dem Abbiegeassistenten auszustatten, kostet 1500 Euro. Dass der Assistent für Lkw und Busse nicht längst zur Pflicht erhoben sind, grenzt für Markus Büchler (Grüne) an ein Verbrechen. Neubibergs Bürgermeister Günter Heyland (FW.N@U) nannte es einen Skandal, „dass das Verkehrsministerium nicht einmal erlaubt, lebensrettende Bike-Flash-Anlagen zu erproben“. Eine Anlage ist für 35 000 Euro zu haben. Die Freien Wähler (FW) hatten ein Pilotprojekt mit zehn dieser Sicherheitssysteme im Landkreis beantragt.

Viele zuständige Behörden haben große Bedenken

In der Tat sieht sich der Landkreis mit dem Beschluss des Verkehrsausschusses, Bike-Flash nach Möglichkeit zu erproben, der geballten politischen Verkehrs-Macht gegenüber. Von Verkehrsministerium bis Innenministerium; selbst der Bund-Länder-Fachausschuss meldete vergangenen September rechtliche Bedenken gegen jedwede Erprobung an. Mit der Begründung, Bike-Flash könne wegen des gelben Warnlichts, das Radfahrer im toten Winkel anzeigt, verwechselt werden mit Ampeln oder anderweitigen Signalanlagen – könnte Autofahrer also irritieren. Daher stellt sich die Politik gegen Testläufe.

Der ADAC lobt die Idee

Lob kommt lediglich vom ADAC. Dort begrüßt man ausdrücklich, „dass der Kreistag Ideen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer entwickelt.“ Ein verantwortbares Maß an Sicherheit garantieren nach Ansicht des ADAC aber nur Assistenzsysteme. Auch der Autofahrer-Club wüsste MVV-Busse im Kreis lieber heute als morgen damit ausgestattet. Das Ergänzungs-System Bike-Flash wird bisher nur im niedersächsischen Garbsen getestet. Landrat Christoph Göbel (CSU) weiß die Fraktionen hinter sich, wenn er Bike-Flash ein Mehr an Sicherheit nennt, „bei dem wir am Ball bleiben müssen.“ Zugleich warnte er vor allzu großer Euphorie.

Viele Fragen sind ungeklärt

Das von den Freien Wählern geforderte System sei unzureichend ausgereift: „Was passiert, wenn eine Anlage defekt ist?“ Lkw-Fahrern würde signalisiert, dass der tote Winkel frei ist. Wer haftet in solchen Fällen? Der Ausschuss beschloss, Bike-Flash im Landkreis zu erproben. Probleme menschlich-technischer Fehlerquellen, Fragen nach der Haftung müssten zuvor aber geklärt werden. Erfahrungen aus Garbsen sollen in ein Pilotprojekt einfließen. Da wäre wohl niemand im Ausschuss, der angesichts des scharfen Gegenwinds aus München und Berlin nicht mit schwierigen Verhandlungen rechnet. Landrat Göbel geht davon aus, dass eine Ausnahmegenehmigung für den Landkreis allenfalls über Spitzengespräche zu erreichen ist.