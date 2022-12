Containerunterkunft in Neubiberg für alle zu besichtigen

Teilen

Die östliche Neubiberger Landebahn ohne Container. © Marc Oliver Schreib

Neubiberg – Interessierte Bürger können am Mittwoch, 21. Dezember, die neue Containerunterkunft für Geflüchtete auf der Landebahn in Neubiberg besichtigen.

Mehr als 5000 Menschen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf ihrer Flucht in den Landkreis München gekommen. Über 4400 halten sich noch immer hier auf. Ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzung ist nicht absehbar. Gleichzeitig kommen seit Sommer 2022 wieder vermehrt Schutzsuchende aus anderen Ländern nach Deutschland und über entsprechende Zuweisungen auch in den Landkreis.

Ausreichend Wohnraum für Geflüchtete

Gemeinsam bemühen sich Landkreis und Kommunen intensiv, ausreichend Wohnraum für die Geflüchteten zu schaffen und auslaufende Unterbringungsmöglichkeiten zu ersetzen. In Neubiberg ist dafür in den vergangenen Wochen am Rande des Landschaftsparks eine neue Containerunterkunft entstanden. Insgesamt 72 Wohneinheiten in zwölf zweigeschossigen Blocks wurden auf der ehemaligen Landebahn errichtet. Bis zu 432 Personen können hier künftig untergebracht werden. Voraussichtlich ab Anfang 2023 werden hier die ersten Geflüchteten eine vorübergehende Bleibe finden.

Am östlichen Rand er Landebahn

Landkreisbürger sind zur Besichtigung herzlich eingeladen. Am Mittwoch können sie sich in der Zeit von 15.30 Uhr bis 17 Uhr selbst ein Bild von der neuen Unterkunft verschaffen. Die Anlage befindet sich am östlichen Rand der Landebahn. Begrenzte Parkmöglichkeiten stehen am Friedhof Neubiberg, Auf der Heid 6, oder in der näheren Umgebung zur Verfügung. mm