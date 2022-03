Neubiberg: Cramer-Klett-Straße bald Fahrradstraße?

Von: Harald Hettich

Bald Fahrradstraße? Eine Initiative fordert die Cramer-Klett-Straße in Neubiberg zu beruhigen. © harald hettich

Eine Initiative sammelt Stimmen und setzt auf neue Richtlinien. Der Gemeinderat will zum Thema tagen.

Neubiberg – Die Cramer-Klett-Straße in Neubiberg soll eine Fahrradstraße werden. Die Forderung nach einer Verkehrsberuhigung hat nun neuen Rückenwind bekommen: Die Initiative Fahrradstraße Neubiberg hat nach aktuellem Stand bereits über 1000 Unterschriften gesammelt. Die Initiative will auf die gerade morgens schwierige Verkehrssituation im Umfeld des Neubiberger Gymnasiums aufmerksam machen. Sie fordern Nachbesserungen.

Bereits 2018 wurde das Thema im Neubiberger Gemeinderat behandelt. Nach einem Veto seitens der Rechtsaufsicht im Landratsamt war die Forderung in einer Sackgasse gelandet. Das soll sich nun ändern. „Es ist ein wichtiges Anliegen von vielen Menschen vor Ort und nicht nur von einigen wenigen“, unterstreicht der Neubiberger Ulrich Weidauer, einer der Initiativ-Sprecher, auf Anfrage des Münchner Merkur.

Initiative sammelt Stimmen

Um der Forderung Nachhall zu verleihen, hat die Initiative zuletzt eifrig getrommelt. „Der Einstieg war das Elternportal am Gymnasium mit über einhundert Stimmen. Dazu haben wir vor den Ladengeschäften über 300 und online über „open petition“ über 500 Unterschriften gesammelt“, ergänzt Weidauer.

Jetzt will er das Thema erneut in den Gemeinderat tragen. „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“ lautet die Kernbotschaft von Ulrich Lippoldt, der die Initiative ins Leben gerufen hat. „Nicht nur für meine zwei Kinder, sondern für alle Schülerinnen und Schüler“ wünscht er sich deutliche Verbesserungen.

„Wer die Cramer-Klett-Straße regelmäßig nutzt, kennt die Situation. Vor allem morgens fahren dort sehr viele Autos“, sagt der Familienvater. Auf den Bürgersteigen werde es eng. „Fußgänger, Kinder und Jugendliche mit Skateboards, Rollern und Fahrrädern“. Folge: „Viele Radfahrer“ würden auf die Straße ausweichen.

Den Kern der Forderung unterstreicht Weidauer: „Eine Fahrradstraße erlaubt, dass die Radfahrer nebeneinander fahren. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein entsprechendes Verkehrszeichen sowie eine Kennzeichnung auf der Fahrbahn, damit Autofahrer besser auf die radelnden Schüler achten.“

Schüler legen Gemeinderat Vorschläge vor

Entsprechende Vorschläge hatten Schüler des Arbeitskreises Umwelt am Neubiberger Gymnasium in einer detaillierten Analyse erarbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt. „Auf die tolle Vorlage haben die Räte zwar positiv reagiert, passiert ist aber letztlich nichts“, moniert Weidauer. Das müsse sich ändern.

„Ende 2021 wurde zudem der entsprechende Passus in der Straßenverkehrsordnung (STVO) geändert, wonach sich die Voraussetzungen zur Einrichtung solcher Fahrradstraßen positiv verändert und vereinfacht haben“, so Weidauer. Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) nimmt dieses Argument auf. Zwar bestehe aktuell noch die Ablehnung vonseiten des Landratsamtes. „Inzwischen gab es aber eine Änderung der Verwaltungsvorschrift zur STVO“, bestätigt Jurist Pardeller. „Wir prüfen aktuell, inwiefern nun eine Umwidmung rechtlich möglich wäre und werden das Thema dem Gemeinderat zur weiteren Beschlussfassung vorlegen“. Man werde deshalb Stellungnahmen der angrenzenden Gemeinden, „besonders vonseiten Ottobrunns“ einholen. Auch der MVV werde kontaktiert. „Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, wenn die Fahrradstraße als überörtliche Route in das Gesamtnetz eingebunden ist“, sagt der Rathauschef. Allerdings habe eine Verkehrszählung 2021 ergeben, dass der Fahrradverkehr in der Trasse mit „lediglich knapp 8 Prozent sehr untergeordnet“ sei.

Ulrich Weidauer lässt diese Erhebung so nicht gelten. „Der Termin der Zählung kurz vor den Sommerferien war Quatsch“. Nur noch sehr wenige Schüler seien kurz vor den Ferien dort unterwegs gewesen. „Gerade die Fahrradstraßen in anderen Landkreis-Gemeinden und besonders in München zeichnen doch diesen Weg genau auf“. Nach seiner Einschätzung könnten „in bestens an den ÖPNV, das Carsharing und das Radnetz angebundenen Gemeinden wie Neubiberg“ bis auf unvermeidliche Fahrten 80 bis 90 Prozent des örtlichen Autoverkehrs eingespart werden. „Hier brauchen wir doch kein Auto“, fordert der begeisterte Radfahrer Weidauer. Im Gemeinderat wird darüber demnächst wieder diskutiert.