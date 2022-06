Grundsteinlegung für umstrittenes Wohnbauprojekt im Zentrum Neubibergs

Von: Harald Hettich

Die Bagger sind längst angerollt auf dem Baugrundstück am Rathausplatz. Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Reihenhäuser sollen hier bis 2023 entstehen. Rechts im Hintergrund das inzwischen endgültig gesicherte MVZ. © Harald Hettich

Es ist eines der Neubiberger Filetgrundstücke im Zentrum, das derzeit bebaut wird. Am Rathausplatz 1 entstehen bis 2023 fünf Einfamilienhäuser, zwölf Doppelhaushälften und sechs Reihenhauseinheiten.

Neubiberg - Obwohl die Bauarbeiten seitens des Bauherrn Thomas Fleischmann und seiner „FM Management Neubiberg GmbH“ bereits in vollem Gange sind und einige Rohbauten schon stehen, fand die offizielle Grundsteinlegung erst jetzt statt.

Die Arbeiten dulden laut Fleischmann keinen Aufschub – vor allem, weil die Anlaufphase für das zunächst umstrittene Projekt sehr lang war. „Was lange währt, wird endlich gut“, lobte Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) beim feierlichen Akt aber dann doch die aktuelle Bauentwicklung.

Kritik an „Koloss“

Vor allem der Streit vor Ort währte lange und wurde nach dem Grunderwerb des Bauherrn 2014 in den Folgejahren immer heftiger. Eine eigens gegründete Bürgerinitiative hatte den Begriff vom „Koloss“ am Rathausplatz aufgeworfen, weil vielen Anwohnern die ersten Pläne Fleischmanns und seiner Architekten allzu wuchtig daherkamen. Dazu schien in den anfänglichen Plänen auch die Zukunft des in der Gemeinde fest verankerten Medizinischen Versorgungszentrums St. Cosmas (MVZ) gleich nebenan höchst unsicher. Der Streit gipfelte in einer Veränderungssperre seitens der Gemeinde unter dem damaligen Bürgermeister Günter Heyland (FW.N@U). Es folgten schier endlose Verhandlungsrunden hin zum Erhalt von mehr gewachsenen Grünstrukturen, zur Lösung der Stellplatzfrage und hin zur weiteren Absicherung des MVZ.

Zwei Tiefgarageneinheiten mit insgesamt 50 Plätzen mit direkten Häuserzugängen werden das Gelände mit Ein- und Ausfahrten über die Zufahrt zu St. Cosmas und den Rathausplatz ans Wegenetz anbinden. „Seit 2017 haben sich nicht nur die endgültigen Pläne konkretisiert, sondern ist auch ein friedlicher Dialog aller Beteiligten eingekehrt“, freut sich Fleischmann gegenüber dem Münchner Merkur anlässlich der Grundsteinlegung.

„Family Garden“ mit viel Lebensqualität

Stolz ist er auf die Planung. Alle neuen Anwesen entstehen in Holzbauweise nach hohen Energiestandards mit Implantierung von Korkelementen nach dem Patent eines Südtiroler Fachunternehmens. Die Namensgebung „Family Garden“ für das neue Quartier entspricht der planerischen Ausrichtung. Vor allem junge Familien sollen hier lebenswert wohnen können. Neben den alten Grünstrukturen nebst Nachpflanzung weiterer Bäume soll das neue Ensemble entlang einer gemeinschaftlichen Grünanlage entstehen. „Hecken und Zäune gibt es hier nicht“, sagt Fleischmann.

Daneben wehrt er sich dagegen, als „herzloser Bauträger“ abgewertet zu werden. „Nur fünf der Häuser verkaufen wir, die anderen werden vermietet und so im eigenen Bestand gehalten.“ Der Wohnraum werde stark nachgefragt sein. Pardeller verteidigte auch die Haltung der Gemeinde, eine am Ende verträgliche Baulösung zu generieren. „Neubiberg ist Gartenstadt, wir leben auch vom Grün und der Kleinteiligkeit“, verteidigte er das Ringen um nachhaltige Wohnqualität.

Wogen haben sich geglättet

Offenbar haben sich die Wogen geglättet. Gegner des Projektes waren bei der Grundsteinlegung nicht zu sehen. „Wir haben bisher auch keine einzige Klage gegen das Projekt vernommen“, so der Bauherr. Negative Tendenzen will man auch künftig vermeiden. Mit Blick auf die Baumaßnahmen am Rathaus gegenüber gaben sich Fleischmann wie Pardeller beim Thema „doppelter Baustellenverkehr“ optimistisch: „Das kriegen wir hin“, ließ man verlauten.