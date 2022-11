„Lost Place“ seit 13 Jahren: Bahn verhöhnt seine Kunden am verwaisten Service Store Neubiberg

Von: Martin Becker

Die Gemeinde versucht seit Jahren, den verwaisten DB-Store zu kaufen, doch die Bahn lehnt das ab. © Martin Becker

Es gibt Geschichten, die finden offenbar kein Ende. Wie die vom DB Service Store am Bahnhof Neubiberg.

Neubiberg - Der steht bekanntermaßen seit Ende 2009 leer, sowohl eine Neuverpachtung als ein Verkauf des Gebäudes der Bahn an die Gemeinde scheitern seit nunmehr 13 Jahren. Ein nerviger Dauerbrenner – der auch weiterhin Problemzone bleiben wird, wie die alljährliche Nachfrage des Münchner Merkur ergab.

„Ein ewiges Trauerspiel“, so lautete vor einem Jahr unsere Schlagzeile. Ob sich daran etwas geändert habe? „Leider nein“, sagt Thomas Schinabeck, geschäftsleitender Beamter im Neubiberger Rathaus.

Kunden werden gefühlt verspottet

Das Unkraut vermehrt sich munter, das DB-Logo verwittert allmählich, am Bahnsteig wirkt auch das angekratzte Neubiberg-Schild museumsreif. Dazu der Hohn der Bahn, die ihre Kunden gefühlt verspottet mit Beschriftungen wie „Herzlich willkommen im Bahnhof Neubiberg“ und „Mein Einkaufsbahnhof – immer für mich da“. Dass das seit nunmehr 13 Jahren längst nicht mehr als Ironie taugt, pervertiert die Bahn mit dieser Werbeanzeige: „Wenn Sie für Ihren Durst einen Löschzug brauchen: Wir haben hier eine große Auswahl an Erfrischungsgetränken.“

Die S-Bahn-Fahrer regen sich über den permanenten Missstand, anders als früher, kaum mehr auf. „Die Beschwerden im Rathaus werden weniger“, sagt Thomas Schinabeck. „Bei den Bürgern ist im Lauf von 13 Jahren eine gewisse Ernüchterung eingekehrt.“

Gemeinde würde das Gebäude gerne kaufen

Die Bahn-Pressestelle reagiert auf eine Anfrage des Münchner Merkur mit dem üblichen Stereotyp: „Die DB sucht nach einem passenden Mieter für die Fläche, sodass diese wieder bald zur Reisendenversorgung zur Verfügung steht.“ Analoge Worthülsen verbreitet die Bahn seit 2009.

Wie blanke Ironie wirkt dieses Schild am verlassenen DB-Store. © Martin Becker

Eine Neuerung allerdings gibt es heuer – und auch die ist nicht im Sinne der Gemeinde Neubiberg. Denn die versucht seit einigen Jahren, das Gebäude zu verkaufen und durch Verpachtung in Eigenregie die Misere zu beenden. Dazu heißt es nun seitens einer Bahnsprecherin: „Die bisherige Planung, das Nebengebäude zu verkaufen, wird nach dem aktuellem Strategiewechsel im Konzern – Empfangsgebäude nicht mehr zu verkaufen – nicht mehr weiterverfolgt.“ Ergänzend verweist die Bahn auf eine generelle Pressemitteilung zu einem „Verkaufsstopp für ungenutzte Empfangsgebäude“, in der DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber wörtlich so zitiert wird: „Bahnhöfe sind das Einfallstor der Reisenden zum Zug, ihre Gebäude und Vorplätze quasi die Visitenkarte eines Ortes.“ Sie müssten „freundlich und einladend“ sein, weshalb die Bahn keine Immobilien verkaufe, aber eine „enge Zusammenarbeit mit Kommunen“ pflege.

Gemeinde will nachhaken

Dass in Neubiberg in jederlei Hinsicht das Gegenteil der Fall ist, sorgt nun für Stirnrunzeln im Rathaus. „Wir haben unsere Kaufabsicht schon vor Jahren geäußert“, betont Thomas Schinabeck. Wenn die Bahn mit einem Kurswechsel das Ziel ausgebe, „externe Investoren auszuschließen, die einen Reibach machen wollen“, sei das ja schön und gut. „Aber diese Gründe treffen auf die Gemeinde Neubiberg nicht zu – solch eine pauschale Antwort können wir nicht akzeptieren, da sollte ein anderer Maßstab gelten.“

Beim neuen Bahn-Vorstand werde man deshalb unmissverständlich nachhaken, ob Kommunen in einen Topf geworfen würfen mit Finanzhaien, sagt Schinabeck: „Wir bemühen uns seit vielen Jahren um einen Erwerb des Gebäudes – unser Interesse besteht unverändert.“