Diagnose Leukämie: Neubibergerin hofft auf Stammzellenspender

Von: Stefan Weinzierl

Kühlraum der Deutschen Knochenmarkspenderdaten. © Oliver Killig

Eine Neubibergerin erhielt vor Kurzem die Diagnose Blutkrebs. Jetzt hilft nur noch eine Stammzellenspende, um wieder gesund zu werden.

Neubiberg/Grasbrunn – Für Marion aus Neubiberg und ihre Familie ist nichts mehr, wie es war. Weil sich die 52-Jährige in den vergangenen Monaten oft schlapp gefühlt und mehrere Infekte ausgebrütet hat, geht sie irgendwann zum Hausarzt und findet sich plötzlich im Krankenhaus auf der Onkologie wieder. Die Diagnose: Leukämie.

Suche nach dem genetischen Zwilling

Ein Schock für die Neubibergerin, die mit ihrem Mann gerne reist und Radtouren unternimmt. Eine Stammzellenspende ist die einzige Chance für die Neubibergerin, wieder gesund zu werden. Doch die Chancen, einen „genetischen Zwilling“ zu finden, sind bei ihr eingeschränkt. Denn ihre Gewebemerkmale sind extrem selten. Das macht die Suche in der Datenbank schwierig, bisher gibt es keinen Treffer.

Umso wichtiger ist es, dass sich viele registrieren lassen. Deshalb findet am Donnerstag, 27. Juli, von 15.30 bis 18.30 Uhr im Theaterkeller des Gymnasiums Neubiberg, Cramer-Klett-Straße 10, eine Typisierungsaktion für die Fotografin statt. Gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahre können sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung jedes Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. Auch beim Grasbrunner Lauf kann man sich registrieren lassen – am Sonntag, 30. Juli, ab 9.30 Uhr im Sportpark Grasbrunn. Marion, die nicht mit vollständigem Namen in der Zeitung stehen will, sagt über ihre Situation: „Alles ist nur noch Warten, Bangen, Hoffen. Warten auf die nächste Chemo. Hoffen, dass sich ein Spender findet.“

Wie wahrscheinlich ist das Spenden

Die Registrierung: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits registrieren ließen, müssen nicht mitmachen. Laut DKMS kommt es bei etwa einem von 100 potenziellen Spendern zu einer Stammzellspende. In 90 Prozent der Fälle kommt die periphere Stammzellentnahme zum Einsatz. Dabei werden die Stammzellen aus dem Blut des Spenders gewonnen. Nur in etwa zehn Prozent ist eine Knochenmarkentnahme notwendig.