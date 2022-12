Erdarbeiten am Rathaus werden bis Jahresende nicht fertig

Von: Harald Hettich

Teilen

Die Erdarbeiten in Neubiberg stocken. © hh

Unangenehme Fakten beim Rathausneubau in Neubiberg. Bei den Erdbauarbeiten hakt es. Die beauftragte Firma hat die bis Jahresende terminierten Arbeiten noch nicht abgeschlossen.

Neubiberg – Eine Kostenmehrung durch notwendige Anpassungen an Auflagen von gut 440 000 Euro auf eine aktuell prognostizierte Gesamt-Investitionssumme von 22,1 Millionen Euro: Verglichen mit den oft stundenlangen Scharmützeln bei der Planung des Neubiberger Vorzeigeprojektes eines Neubaus und einer Sanierung des Rathauskomplexes verlief der aktuelle Sachstandsbericht des Projektsteuerers Ferdinand Weiß im Gemeinderat trotzdem vergleichsweise harmonisch ab.

Neue Frist zur Fertigstellung

Dabei musste Ferdinand Weiß in einem Sachvortrag erneut unangenehme Fakten ansprechen. Zwar wird seit der Baugenehmigung Ende Juni am Rathausplatz gewerkelt, rückgebaut, abgerissen. Es werden Fassadenelemente ausgetauscht, erneuert, Bäume gefällt und Gerüste errichtet. Doch bei den Erdbauarbeiten hakt es noch. Die beauftragte Firma hat die bis Ende des Jahres terminierten Arbeiten und die Herstellung des Verbaus noch nicht abgeschlossen. „Wir haben die Firma in Verzug gesetzt“, so Weiß. Dies geschieht in Form eines Verzugsschreibens, in welchem der Auftraggeber den Auftragnehmer auffordert, die vereinbarte Bauleistung innerhalb einer neu gesetzten Frist fertigzustellen.

Beginn mit Rohbau Anfang des Jahres

Anfang des neuen Jahres soll der Rohbau beginnen, ab dem Sommer der Holzbau für das Hybridgebäude. Schließlich will man Ende 2024 die Fertigstellung feiern. Dafür nimmt man auch weitere Mehrkosten in Kauf, die sich bei der Ausführungsplanung ergeben haben. Größter Kostenpunkt ist Ausbesserung und Neudeckung des Daches für immerhin gut eine Viertelmillion Euro. Statische Ertüchtigungen (74 000 Euro), die Abdichtung der Kellerwände (61 000 Euro), die Planung und Realisierung weiterer EDV-Anschlüsse samt Kühlung der Komponenten (fast 50 000 Euro).

Knapp die Hälfte der Gewerke vergeben

Die Reise geht laut Weiß offenbar in die richtige Richtung. „Aktuell haben wir trotz schwieriger Bedingungen bereits 44 Prozent und damit knapp die Hälfte aller Gewerke vergeben“, betont der Sachverständige. Derzeit läuft die Beauftragung von Heizung, Lüftung, Sanitär auf Hochtouren.

Wichtigstes Hochbauprojekt

„Unser wichtigstes Hochbauprojekt ist in vollem Gang“, betonte auch Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU). Mit Blick auf die Zahlen kritisch blieb der Zweite Bürgermeister Kilian Körner (Grüne). „Was an Kosten kommt noch?“ wollte er wissen. Weiß blieb gelassen. „Selbst mit den aktuellen Anpassungen sind wir noch innerhalb der Kostenprognose“, betonte er.