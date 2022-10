Forschung an Bundeswehruni Neubiberg: Stadt von morgen erzeugt Kraftstoffe selbst

Von: Max Wochinger

Entwirft die Mobilität der Zukunft: Der Ingenieur Christian Trapp erklärt, wie das neue Wasserstoff-Kraftwerk funktioniert. Er ist Leiter des Forschungsprojekts „More“. „Wir wollen zeigen, was möglich ist“, sagt er. © Max Wochinger

Zukunft der Mobilität: An der Bundeswehr-Uni in Neubiberg forscht man mit Wasserstoff, Ethanol und Strom. Künftig wird es einen Mix an Antrieben geben, so die Wissenschaftler – nicht nur E-Autos.

Neubiberg – Er surrt wie ein Diesel, ist aber keiner. Er riecht wie ein E-Fahrzeug, ist jedoch keines. Der Lkw auf dem Gelände der Bundeswehr-Uni in Neubiberg wird mit Wasserstoff betrieben. Statt stinkender Abgase läuft warmes Wasser aus dem Auspuff. Christian Trapp steht neben dem Wasserstofftruck und lässt sich begeistert das Abwasser auf die Hand tröpfeln. „Wir waren an der Entwicklung des Motors beteiligt“, sagt der Professor an der Bundeswehr-Universität.

Sein Institut für Energie- und Antriebstechnik ist beteiligt am Forschungsprojekt MORE; der Name steht für Munich Mobility Research Campus. Das Ziel von MORE ist die Demonstration einer nachhaltigen Mobilität der Zukunft – und zwar auf dem Campus der Universität. Er soll als klimabewusste Modellstadt ausgebaut werden, mit Leih-Systeme für Lastenräder, eigener Energieerzeugung und autonomen Fahrzeugen.

Campus wie eine eigene kleine Stadt

Der Campus gleicht schon jetzt einer selbstständigen Gemeinde. Auf dem Campus leben mehrere Tausend Studis und Mitarbeiter; es gibt einen Kindergarten und Friseur, die Uni betreibt eine Schwimmhalle und Feuerwehr. Der Campus soll zum lebendigen Labor werden – unverfälscht und auf Gemeindeniveau.

Um zu erforschen, wie künftig Menschen in einer solchen Kleinstadt von A nach B kommen können, werden die notwendigen Teilsysteme in das Projekt integriert und vernetzt: Energie und Antrieb, Raum und Verkehr, Vernetzung und Autonomie sowie Chancen und Auswirkungen.

Bundeswehr fördert das Projekt großzügig

Die Bundeswehr fördert MORE mit 43 Millionen Euro. 92 Forscher an der Bundeswehr-Uni sind beteiligt, dazu 38 Partner aus Industrie und anderen Forschungseinrichtungen. BMW etwa sponsert Autos, die renommierte Uni RWTH Aachen trägt mit Fachkenntnissen bei.

Bei Christian Trapp laufen die verschiedenen Fäden zusammen, er ist Leiter des Forschungsprojekts. „Wir wollen zeigen, was möglich ist“, sagt er. Es gebe viel Potenzial; Methanol als Kraftstoff zum Beispiel; er verursache keine Feinstaub oder Stickoxide. Auch aus Abfällen könne man Kraftstoffe herstellen. „Deutschland muss nicht abhängig sein von anderen Ländern“, sagt Trapp. Lösungen für erneuerbare Energien aus Deutschland müssten deshalb erforscht werden.

Auf den Mix kommt es an

Der Ingenieur ist überzeugt, dass es für den Erfolg einer nachhaltigen Mobilität auf den Mix ankommt. „Wir brauchen alle Energieträger, für die verschiedenen Anwendungsbereiche.“ E-Autos seien sinnvoll für kurze Strecken, für längere Fahrten könnten Wasserstoff-Strom-Hybride zum Einsatz kommen. Nicht zu vergessen: Methanol und Ethanol.

Die Stadt von morgen soll die Kraftstoffe am besten selbst erzeugen. Auf dem Campus der Bundeswehr-Uni ist das bereits Realität, wenn auch in kleinerem Maßstab. Vor dem Institutsgebäude steht ein orangefarbenes Kraftwerk, ein sogenannter Elektrolyseur. Mit Wind- und Sonnenenergie wird hier Wasserstoff hergestellt, er kann hier später zu Strom umgewandelt und eingespeichert werden. Neutral von schädlichen Klimagasen und umweltschonend.

65 Kilo Wasserstoff am Tag

Die Anlage kann 65 Kilo Wasserstoff am Tag produzieren, nötig dafür sind lediglich Wasser und Strom. Die Menge reicht zumindest für die Betankung der Autos auf dem Campus-Gelände, so die Bundeswehr-Uni.

Die Vision aber ist größer: Es geht um ein vernetztes und digitalisiertes „Smart Power System“. Die Kommune der Zukunft könnte den Strom aus den eigenen Solar- oder Windkraftanlagen einspeisen, speichern oder für Wasserstoff-Autos umwandeln. So könnte die Energiewende funktionieren – regional und autark.