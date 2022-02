Ganztagsbetreuung an Neubiberger Grundschule wird teurer

Von: Harald Hettich

Teilen

Gut betreut: Doch die Kosten für die Ganztagsbetreuung steigen zum neuen Schuljahr. © dpa

Neubiberg – Die Eltern werden es nicht gerne hören: Um die Ganztagsbetreuung für Schüler der 1. bis 4. Klasse an der Grundschule Unterbiberg erfolgreich weiterführen zu können, wird die Gemeinde die Gebühren mit Beginn des neuen Schuljahres im September um 20 Prozent erhöhen.

Wer bisher den eigenen Sprößling an vier Wochentagen jeweils 1,5 Stunden betreut wissen wollte, musste dafür 40 Euro bezahlen. Künftig wird dieser Satz für die Eltern bei 48 Euro liegen. Die neue Kostenregelung hat der Neubiberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Die Gemeinde befindet sich in einer Zwickmühle: Zum einen will sie das seit 2019 bewährte System der Ganztagesbetreuung unbedingt beibehalten. Derzeit werden 17 Kinder in einem offenen Konzept in Absprache mit der Schulleitung betreut. Heißt: Ganztags-, Hort-, Mittagsbetreuungs- und Vorschulkinder spielen und lernen an der Schule nach dem Modell „verlängerter Ganztag“ gemeinsam. Zwei pädagogische Fachkräfte der Gemeinde mit jeweils zehn Stunden pro Woche kümmerten sich um sie. Eine gute Lösung. Dadurch verhinderte die Gemeinde auch einen personellen Abgang, denn die Pädagogen an der Schule konnten so in Vollzeit arbeiten und mussten keine Stundenkürzungen hinnehmen. Dies soll nach dem Willen des Gemeinderates auch so bleiben.

Rechtsanspruch ab 2026

Allerdings werden die Bedingungen nun schwieriger. Ab 2026 haben Eltern von Kindern, die dann eingeschult werden, einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Weshalb Neubiberg nicht nur die bisherigen Umfänge weiter gewährleisten will und muss – sondern auch die Anzahl des Personals Zug um Zug aufstocken muss. Auch das bisher erfolgreich praktizierte „Mischmodell“ darf nach einem entschiedenen Veto des Landratsamtes künftig nicht fortgeführt werden. Begründung der vorgesetzten Dienstbehörde: Weil für die unterschiedlichen Betreuungsformen von Hort bis Vorschulkinderrn unterschiedliche Förderhöhen veranschlagt sind, muss die Betreuung künftig getrennt erfolgen. Und deshalb braucht man künftig mehr Personal.

„Den großen Vorsprung aus dem Modellprojekt gilt es im Hinblick auf den nahenden Rechtsanspruch zu wahren“, warb Ordnungsamtsleiter Fabian Sass um Zustimmung. Dafür gelte es, die Arbeitszeiten der beiden pädagogischen Fachkräfte für diesen Bereich um jeweils fünf auf künftig je 15 Wochenstunden zu erhöhen. Womit man beim lieben Geld angelangt war: Nach Hochrechnungen der Gemeinde werde man mit dem bisherigen Kostenansatz von insgesamt rund 28 000 Euro pro Jahr längst nicht mehr auskommen. Auf rund 42 000 Euro würden stattdessen die Personalkosten in diesem Segment ansteigen.

Ungedeckte Kosten

Sass unterstrich, dass durch die erhöhten Beitragseinnahmen zwar künftig rund 8600 Euro anstelle von bislang 6300 Euro in die Gemeindekasse flössen. Dem gegenüber stünden aber immer noch „ungedeckte Kosten“ von dann rund 34 000 Euro, für welche die Gemeinde selbst verantwortlich sei.

Etwas Licht im Finanztunnel spendet aber die Aussicht auf Zuschüsse des Freistaates. Denn über die sogenannte „Experimentierklausel“ des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes seien Förderzuschüsse abrufbar. Dem Zukunftsanspruch und selbiger Verpflichtung stand der Rat nicht im Wege und segnete das neue Konzept mit seinen Details einstimmig ab. Dass die Kinder auch weiter ganztägig versorgt sind, werden die Eltern trotz höherer Kosten gerne hören.