Geduld im Tunnel: Sanierung der Fahrbahn wohl erst 2024

Von: Volker Camehn

Teilen

Dieter Hübner fährt die Strecke jeden Tag. privat © privat

Die sogenannte „Neubiberger Röhre“, der Autobahntunnel auf der A8, ist von Sanierungsmaßnahmen bisher ausgenommen. Ein Autofahrer aus dem Ort wundert sich.

Neubiberg – Dieter Hübner ist jüngst ins Grübeln geraten. Der 73-jährige Neubiberger hatte Anfang August im Münchner Merkur gelesen, dass der Fahrbahnbelag zwischen der Anschlussstelle München-Perlach und dem Kreuz München-Süd in Richtung Salzburg bis etwa Ende Oktober wegen Schäden erneuert wird. Doch was ist mit der Gegenrichtung? Hier ist noch Geduld gefragt.

„Ich befahre den Abschnitt von Neubiberg/Unterbiberg bis Taufkirchen-Ost seit Jahren nahezu täglich“, so Hübner. „Daher habe ich mich gewundert, warum in Richtung München keine Arbeiten geplant und durchgeführt wurden.“ Die Strecke weise im Bereich der Flughafenunterführung auf eine Länge von rund 700 Metern die mit Abstand größten Schäden auf. Der zuständigen Autobahndirektion sei dies bekannt. „Da hier wegen der Schäden eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h vorgeschrieben ist“, sagt Hübner.

Er will nun eigentlich nur wissen, ob und wann der Fahrbahnbelag in Fahrtrichtung München erneuert wird. „Sollten dabei Sperrungen der Auffahrt von Ottobrunn, Neubiberg-Mitte und Unterhaching notwendig werden, könnte dies zu einer starken Verkehrsbelastung in Unterbiberg und Unterhaching kommen.“ In Unterbiberg gäbe es bereits jetzt Stau an der Einfahrt zur Bundeswehruniversität, insbesondere im Berufsverkehr. „Insofern wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, durch Fahrbahnwechsel auf der A8 eine Sperrung der Auffahrt und auch der Abfahrt Neubiberg/Unterbiberg zu vermeiden“, rät Hübner, der einst Straßenbau studiert hat, wie er sagt.

Anfrage bei der zuständigen Autobahndirektion (Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern): Ist es geplant in Richtung München die Autobahn in diesem Bereich zu sanieren – und wann soll das gegebenenfalls geschehen? „Die Erneuerung der Fahrbahn in Fahrtrichtung München erfolgte vor fünf Jahren“, heißt es. „Noch nicht erneuert ist die Fahrbahn im Tunnel Neubiberg, da hier auch noch Überlegungen zur Sanierung und Nachrüstung des Tunnels berücksichtigt werden mussten.“ Der Grund für die Geschwindigkeitsbegrenzung im Tunnel in Fahrtrichtung München sei der Unfall eines Lkw, „der einen großen Teil der Tunnelbeleuchtung zerstört hat. Bis zur Behebung dieses Schadens wurde die Geschwindigkeit im Tunnel aus Sicherheitsgründen wegen der reduzierten Beleuchtung auf Tempo 60 begrenzt. Die Begrenzung ist nicht wegen des Straßenzustandes erfolgt“. Eine Sanierung der Fahrbahn im Tunnel sei in Vorbereitung und werde in den nächsten Jahren („voraussichtlich ab 2024“) erfolgen.

„Ganz kann ich den Hinweis der Autobahndirektion nicht verstehen“, sagt indes Dieter Hübner, da doch in der anderen Röhre Tempo 80 angezeigt sei.