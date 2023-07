Gelber Engel der Straße: Schülerlotsin, und das seit einem Vierteljahrhundert

Von: Harald Hettich

Regisseurin in Sachen Sicherheit: Schulweghelferin Maria Weiß gehört fest zum Neubiberger Ortsbild. © Harald Hettich

Maria Weiß ist seit 25 Jahren Schulweghelferin aus Überzeugung. Doch an ihrer Arbeit gibt es auch etwas, das sie aufregt.

Neubiberg – „Meine Gemeinde ist meine Familie!“ Sie schwingt elegant wie resolut die Verkehrskelle durch denfrühen Sommernachmittag in der Neubiberger Hauptstraße. Ein leichtes gelbes Leuchtblouson untermalt schillernd wie einprägsam die klaren Bewegungsabläufe, mit denen Maria Weiß ihre Kundschaft auf Höhe des Rathausvorplatzes über die viel befahrene Neubiberger Hauptstraße geleitet.

Gelernt ist halt gelernt, das sieht man diesem 72-jährigen Energiebündel an. Seit 25 Jahren ist das „Marerl“ – wie man sie in der Gemeinde nennt, kennt und wertschätzt – nun schon als Schulweghelferin dabei. Ihr Hauptanliegen ist es, die Grundschüler vom Rathausplatz entlang gefahrvoller Schnittstellen sicher in die Schule und wieder nach Hause zu geleiten. Die dreifache Mutter und sechsfache Großmutter bringt die Schüler mit einem Team aus derzeit 26 freiwilligen Helfern sicher über die immer stärker befahrenen Straßen. Bei Kälte, Hitze, Wind und Wetter stehen die gelben Engel an den Gefahrenschnittpunkten – manche auch mehrmals täglich.

Schulweghelferin Neubiberg: Erwachsene schimpfen

Seit 2006 leitet Weiß den ehrenamtlichen Dienst. Neben vielen anderen Ehrenämtern und Aktivitäten, die das Leben der Vielbeschäftigten prägen. Für die SPD sitzt sie „aus tiefer Überzeugung“ seit 2008 im Gemeinderat und fungiert dort auch als Sozialreferentin. Daneben singt die studierte Musikerin in diversen Chören, pflegt Harfenduo und Frauendreigesang oder betreut aktuell gerade wieder eine Gruppe von Firmlingen. Dazu wird kräftig geradelt, gestickt, im Garten gewerkelt und gereist.

„Seit 1992 gibt es die Schulweghilfe hier in Neubiberg, deren Initiatorin und erste Leiterin Carmen Matthiasch wichtige Aufbauarbeit geleistet hat“, sagt Weiß. Sie wischt sich den Schweiß des heißen Tages in praller Sonne ab und schmunzelt. „Einmal hat ein Mädchen gesagt: Das schönste am Schulweg ist, wenn Sie Erwachsene schimpfen, weil die bei Rot über die Straße gegangen sind.“ Daraus schöpfe sie jene Motivation, „die Schulweghilfe selbst noch möglichst lange weiterzumachen“.

Schulweghelferin Neubiberg: Sie wird giftig, wenn Pendler sich nicht an Regeln halten

Wenn sich etwa ein Junge bedankt, weil sie ihm die Querung erleichtert oder Eltern sie glücklich anlächeln. „Ich weiß, Frau Weiß, wir haben einen Fahrradweg“, zeigt sich eine irrlichternd auf dem Fußweg daher kurvende Pedalritterin beim Anblick der imposant agierenden Verkehrswächterin schon im vorauseilenden Gehorsam einsichtig. „Fahr zu“, entgegnet Weiß mal wieder lächelnd. Lediglich, wenn Busse nahe am Rotlicht noch die Querung passieren oder eilige Pendler sich nicht an die Regeln halten, kann das „Marerl“ schon mal giftig werden.

Dann wandelt sich der sonst so fröhliche Gesichtsausdruck blitzschnell in ein bedrohliches Minenspiel samt klarer Ansage. „Mit den Erwachsenen kenne ich eigentlich keine Gnade – wenn einer gelb sieht, hat er bei Rot stehen zu bleiben“, vermittelt sie unmissverständlich. „Etwas kabarettistisch geht’s hier durchaus auch zu“, meldet die talentierte „Gschaftlerin“: „Da fragt mich ein junger Mann, was passiere, wenn er jetzt einfach bei Rot gehe? „A Packl Fotzn ist glei aufgrissn“, habe Weiß ihm in bester Bruno-Jonas-Manier sogleich entgegnet.

Schulweghelferin Neubiberg: Belohnung sind die unversehrten Kinder

Erstaunlich für eine, die sich in der Selbstbeschreibung witzelnd als „Preiss“ ausgibt, weil sie einst nördlich der Hackerbrücke geboren wurde. Humoristisch geht es weiter. Als zwei kleine Jungs an der Ampel stehen und sich nicht so recht zur Passage entschließen können, schiebt Weiß mit „geht’s ummi“ rhetorisch gut gemeint an. Fragende Blicke der beiden Grundschüler begegnen ihr. „Ummi heißt hinüber – auf geht’s.“

Die Straße ist bunt. „Es gibt hier alles an Sprachen, gesellschaftlichen Gruppierungen und Kinderstuben, alle Schattierungen von höflich bis grantig“. Weiß gefällt das, sie ist mit Freude und Herzblut am Wirken. „Für die paar Euro Aufwandsentschädigung macht das keiner – wir sind Überzeugungstäter.“ Sie freut sich über den Kaffee, den „nette junge Leute“ hier schon vorbeibrachten oder über die tollen Präsente der Gemeinde an Weihnachten. „Doch Belohnung ist vor allem, dass sich auch dieses Schuljahr hier in Neubiberg wieder ohne Unfall mit Kindbeteiligung dem Ende entgegen neigt.“

So wie ihre halbstündige Nachmittagsschicht. Ein „Servus“ hier und ein „Grias di“ da – bevor sie sich auf ihr Rad schwingt und die Hauptstraße – natürlich bei „Grün“ – quert. Man kennt und schätzt sie hier, die Weiß Maria, mitten in ihrer Neubiberger Großfamilie.

