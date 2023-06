Großeinsatz: Erster Stock eines Wohnhauses in Neubiberg brennt aus

Von: Günter Hiel

Teilen

Qualm dringt aus dem brennenden Obergeschoss in der Mozartstraße in Neubiberg. © Feuerwehr Neubiberg

Das gesamte erste Stockwerk eines Hauses in der Mozartstraße in Neubiberg ist ausgebrannt. Großeinsatz. Erst vor wenigen Wochen hatte es dort schon einmal gebrannt.

Neubiberg - Am Donnerstag um 18.38 Uhr ist die Feuerwehr Neubiberg zu einem Gebäudebrand in die Mozartstraße alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte nur sechs Minuten nach Alarmierung standen weite Teile des ersten Obergeschosses eines derzeit leer stehenden Wohnhauses in Vollbrand, die Flammen drohten auf den Dachstuhl des Gebäudes überzugreifen, melddet die Feuerwehr.

Der dichte Rauch ist schon von weitem zu sehen

Schon aus größerer Entfernung war eine dichte Rauchsäule sichtbar. Insgesamt drei Trupps drangen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor und konntenden Brand so schnell unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl oder benachbarte Gebäude konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden.

Kontrollen des Dachstuhls mit Wärmebildkameras

Anschließend fanden umfangreiche Nachlöscharbeiten, Kontrollen des Dachstuhls mit Wärmebildkameras und eine Belüftung des Gebäudes statt. Von der Feuerwehr Neubiberg waren 36 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen eineinhalb Stunden lang unter der Leitung des stellvertretenden Kommandanten Leon Bogner im Einsatz. Außerdem beteiligt waren die Polizei und ein Rettungswagen.

Bereits vor einigen Wochen kam es in dem gleichen Gebäude schon einmal zu einem Zimmerbrand

Bereits vor einigen Wochen kam es in dem gleichen Gebäude schon einmal zu einem Zimmerbrand, meldet die Feuerwehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit geht die Polizei nicht von Brandstiftung aus, heißt es bei der Inspektion Ottobrunn. Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben. Die Ermittlungen der Polizei laufen.