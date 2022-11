Großeinsatz in Neubiberg: Autos auf Parkplatz stehen in Flammen

Von: Max Wochinger

Zwei Fahrzeuge haben in der Nacht zum Samstag in Neubiberg gebrannt, zwei weitere wurden beschädigt. © Thomas Gaulke

Auf dem Parkplatz der Bundeswehr-Universität in Neubiberg sind zwei Autos komplett ausgebrannt. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Neubiberg - In der Nacht zum Samstag sind in Neubiberg zwei Autos völlig ausgebrannt. Nicht auszuschließen ist, dass die Fahrzeuge absichtlich angezündet wurden. Nach ersten Informationen unserer Zeitung ereignete sich der Vorfall auf dem Parkplatz der Bundeswehr-Universität an der Zwergerstraße.

Neubiberg: Zwei Fahrzeuge brannten komplett aus

Zwei Fahrzeuge brannten dabei komplett aus, zwei daneben abgestellte Autos wurden schwer beschädigt. Zudem standen mehrere Hecken in Flammen. Auf dem Parkplatz wurde eine Vielzahl an Autos geparkt.

Komplett ausgebrannt: eins der Autos auf dem Parkplatz. © Thomas Gaulke

Neubiberg: Feuer konnten schnell gelöscht werden

Die Feuerwehren Unterbiberg und Neubiberg konnten die Brände innerhalb einer halben Stunde löschen, so ein Fotograf, der vor Ort war. Mehrere Trupps unter Atemschutz waren mit zwei Rohren im Einsatz, zudem kontrollierten etliche Streifen der Polizei die Umgebung des Parkplatzes.

Die beiden Autos brannten in gut 50 Meter Abstand voneinander; es ist nicht auszuschließen, dass die Fahrzeuge absichtlich in Brand gesteckt wurden.

Rund vier Meter hoch standen die Flammen. © Thomas Gaulke

