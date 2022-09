Gute Nachbarschaft lag ihr am Herzen - Die Neubibergerin Theresia Strama stirbt im Alter von 66 Jahren

Von: Marc Schreib

Theresia Strama besaß einen einzigartigen Humor und einen forschen, lebhaften Blick, den viele Neubiberger schmerzlich vermissen werden. Foto: privat © privat

Mit Theresia Strama hat Neubiberg einen Menschen verloren, der viel für die Gemeinsamkeit und den Zusammenhalt im Ort getan hat.

Neubiberg – Die Theresia „Resi“ Strama war das, was man auf Bairisch gradheraus nennt. Sie wusste immer ganz genau, was sie wollte und hat es freundlich, charmant, aber bestimmt ihren Nächsten, Bekannten und Freunden mitgeteilt. Ganz Neubiberg kannte und schätzte die Resi. Vor wenigen Tagen starb sie im Alter von 66 Jahren nach einer langen schweren Krankheit zu Hause in der Mainstraße. Ihr Mann Norbert hat sie in dieser schweren Zeit fürsorglich begleitet.

Als jüngste von vier Kindern wuchs Theresia Strama in Dietersheim auf. Sie wurde 1955 in einem landwirtschaftlichen Betrieb geboren. Ihr Mädchenname lautete Mayer, und sie war die Tochter des Zweiten Bürgermeisters der Gemeinde Eching, der mit einigen hochrangigen CSU-Landespolitikern, die Personenschutz hatten, befreundet war. So lernte die Resi ihren Norbert 1975 kennen und lieben, drei Jahre darauf, im September 1978, wurde geheiratet.

Immer offen für einen Ratsch

„Faktum ist.“ So leitete die Neubibergerin gerne ihre Sätze ein, die reifer Überlegung entsprangen und kurz und knapp das Wesentliche zusammenfassten. Wo ein Fest gefeiert wurde, wo mit angepackt werden musste, war das Ehepaar Strama zur Stelle und besaß mit der Schusterei in der Hauptstraße einen idealen Standort in einem der alten prägenden Gebäude Neubibergs. Die Resi bereitete die Salate zu, backte die herrlichsten Kuchen und war immer offen für einen Ratsch. Beim letzten Mainstraßenfest 2017 zauberte sie einen Bananentorte, die ganz unvergleichlich schmeckte.

Ein offenes Haus

Gute Nachbarschaft lag ihr sehr am Herzen. Dem Ehepaar Strama war es ganz wichtig, dass die Nachbarn ins Gespräch kamen, dass man nicht übereinander spricht, sondern miteinander. Schließlich sollten sich alle wohl fühlen und nicht um ein paar Quadratzentimeter Parkplatz hadern. Zuhause bedeutete für Theresia Strama, dass auch die Neubiberger dazu gehören, die am Grundstück vorbeigehen. Auf der für alle offenen Terrasse gab es immer genug Sitzgelegenheiten, die Haustür auf der Rückseite wurde so gut wie nicht benutzt. Nachbarn, Bekannte, ehemalige Kunden, Arbeitskollegen, auch Spaziergänger durften nach einem entschlossenen „Sitz di her“ die außergewöhnlich herzliche Gastfreundschaft erleben.

Bürgermeister-Wahlkampf mitgetragen

Sie galt bereits in der Schusterwerkstatt, die sie beide von 1985 bis 2018 betrieben haben. Hierher kamen die Kunden aus einem großen Einzugsgebiet, dem südöstlichen Landkreis, aber auch aus Haar und der Stadt. Das war nicht einfach eine Schuhwerkstatt. Im Raum dahinter wurden die Füße für Einlagen abgemessen. Weiter ging es in die Kaffeeküche, in der man sich im Winter gerne aufwärmte. An den Wänden hingen Bilder und Autogrammkarten. Schauspieler, Sänger Polizisten, die Feuerwehr, Burschen, politische Weggefährten von den FWN@U, alle schauten vorbei. Seit Gründung haben sich die Eheleute für die Gruppierung engagiert und die zwei Bürgermeister-Wahlkämpfe von Günter Heyland mitgetragen.

Resi Strama machte sich gemeinsam mit ihrem Mann viel Gedanken über das Meisterhandwerk , als dessen Vertreter sich beide fühlten. Der Niedergang der Zunft beschäftigte sie sehr. Dabei kannte sie so etwas wie Pessimismus nicht, sie besaß ein gesundes Urteilsvermögen.