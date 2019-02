Hochhäuser im S-Bahnhofsviertel: So funktioniert Wohnen im Landkreis München in 20 Jahren

40.000 Menschen mehr als heute sollen bis 2037 im Landkreis München leben, also rund 388 000. Aber wo sollen sie angesichts der Wohnungsknappheit leben? Wie werden sie wohnen? Geht es in der Zukunft hoch hinaus, oder gelingt es, das Ortsbild zu wahren? Ein Blick in die Glaskugel.

Landkreis – An den Bahnhöfen in Neubiberg, Höhenkirchen-Siegertsbrunn oder Oberschleißheim schaut es im Jahr 2037 aus wie in München, Berlin oder Köln. Rund um die Bahnsteige ragen Häuser bis zu zwölf Stockwerke in die Höhe. Im zentralen Gebäude verkauft im Erdgeschoss ein Nahversorger Lebensmittel, darüber und drumherum wohnen Familien, Studenten, Singles. Morgens strömen die Massen zum Bahnhof. Ist man nur selten hier, verläuft man sich in den Häuserschluchten schon einmal, steht plötzlich umringt von spielenden Kindern in der kleinen Grünanlage der Hausnummer 17a-f statt am Gleis 1. Ja, ganze Hochhaus-Viertel sind mittlerweile im Landkreis München gewachsen. Eine Vision, vor der es vielen Bürgern und Gemeinden vermutlich graut. Aber vielleicht auch die einzige Möglichkeit, den Gemeindecharakter zu erhalten – mit Ausnahme der Bahnhofsbereiche.

Bereiche in Bahnhofsnähe werden städtischer

+ Christian Einzmann, Bauamtsleiter von Neubiberg, arbeitet am ASTUS-Projekt mit. © Gemeinde Neubiberg „Es braucht zur Großstadt starke Zentren im Umland und eine funktionale Verteilung“, sagt Christian Einzmann, Bauamtsleiter der Gemeinde Neubiberg. Der 45-Jährige arbeitet am ASTUS-Projekt mit, das sich unter anderem mit effizienter Raumaufteilung und alternativen Wohnformen beschäftigt. Unter starken Zentren versteht er, dass sich die Bereiche rund um die Bahnhöfe fast schon städtisch entwickeln, mit Läden, Dienstleistungen und entsprechender Infrastruktur, während andere Ortsteile den bisherigen Charakter beibehalten. „Dann muss nicht jeder mit dem Auto in die Stadt.“ Das würde gleichzeitig einem möglichen Verkehrsinfarkt entgegenwirken.

40 000 Landkreis-Bewohner mehr als heute bedeuten im Schnitt 1379 pro Gemeinde oder Stadt. Wobei Orte mit einem S-Bahn-Anschluss stärker wachsen als die ohne, und wenn sie näher an München liegen noch einmal mehr. Unterhaching und Unterschleißheim sind in den vergangenen Jahren in absoluten Zahlen am stärksten gewachsen. „Betrachtet man die aktuelle Prognose, müsste sich Neubiberg rein statistisch auf 1700 Einwohner mehr einstellen“, rechnet Einzmann vor. Das entspräche 85 Bürgern beziehungsweise rund 30 neuen Wohnungen pro Jahr. „Das schaffen wir mit unseren derzeitigen Handlungsprämissen nicht, nicht mal mit den möglichen neuen Bauflächen in Unterbiberg.“ Bauland kann keine Gemeinde mal eben aus dem Hut zaubern – und Grünflächen zur Naherholung soll es ja auch noch geben.

Also doch in die Höhe bauen? Das will in den Rathäusern, außer in Haar, heute niemand. Denn viele Gemeinden hängen an ihrem Ortsbild, schon bei einem zusätzlichen Geschoss gibt es oft heftige Diskussionen in den Ausschüssen. „Die Frage, die sich jeder Ort stellen muss: Wie mutig sind wir?“, fragt Einzmann. Also nachverdichten, Leerflächen zubauen, dass die Leute sagen: Hier war mal mein Garten, jetzt steht da ein Haus? Auch schwierig. „Die Anwohner sagen in vielen Fällen: Es muss vielleicht nachverdichtet werden, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft.“

In Haar ist es eng, viel Platz gibt es rund um Aying

Neubiberg setzt seit 2011 auf ein informelles Nachverdichtungskonzept. Es soll nicht um jeden Preis nachverdichtet werden, der Gartenstadt-Charakter hat hohen Stellenwert. „Wir geben dem Druck deshalb nicht ohne weiteres nach“, sagt Einzmann. Wie lange das noch möglich ist, wird sich zeigen. Neubiberg ist schon dicht bebaut, ist – unter anderem durch Schwankungen bei den Studentenzahlen – zwischen 2007 und 2017 nur um 48 Einwohner gewachsen. Dafür wuchs in den 20 Jahren zuvor allein der Stadtteil Unterbiberg von 300 auf 3000 Einwohner. Ähnlich eng ist es in Haar. Viel Platz gäbe es dagegen rund um Aying.

Doch es muss nicht immer neu, enger oder höher gebaut werden. Auch in den bestehenden Wohnhäusern gibt es noch Potenzial. Beispielsweise wenn Alleinstehende in zu großen Häusern oder Wohnungen leben. Sie könnten Studenten bei sich aufnehmen oder ihre Wohnung zugunsten einer kleineren aufgeben. Aber auch das ist schwierig, wie eine Befragung im Rahmen des ASTUS-Projekts ergab (siehe Interview). „Die Leute tun sich schwer, veränderte Wohnansprüche rein rational zu beurteilen. Da ist oft viel Herzblut mit dabei“, erklärt Einzmann. Wenn sie sich dann zu einem solchen Schritt entschlossen hätten, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen, würden es die Wenigsten bereuen.

Es muss gebaut werden, damit Mieten sinken

Das Wohnangebot steigern und gleichzeitig die Wünsche der Bürger berücksichtigen – das dürfte für die Kommunen im Landkreis in den nächsten 20 Jahren eine der wichtigsten Aufgaben werden. Vermutlich gelingt es nur mit einer Kombination aus Geschossbau, Nachverdichtung und alternativen Wohnformen. Dann wäre es vielleicht auch möglich, die horrenden Miet- und Grundstückspreise in den Griff zu bekommen. Laut einer Studie ist der Baugrund im Landkreis der drittteuerste bundesweit. 1010 Euro kostet ein Quadratmeter im Schnitt. Es muss gebaut werden. „Nur mit einem zusätzlichen Angebot, etwa durch kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungsbau, kann die Preisspirale ins Stocken geraten“, ist Einzmann überzeugt.

Gleichzeitig müssten auch andere Regionen wieder attraktiver gemacht werden, um die Ballungszentren zu entlasten. Denn Nordostbayern verwaist immer mehr, die Leute verlassen die Region. Eine wichtige Rolle nehmen dabei die Kommunen ein, mit mehr bezahlbarem Wohnraum wirken sie den Entwicklungen der vergangenen Jahre auf dem privaten Markt entgegen. Doch dafür müssen sie sich trauen, aus den gewohnten Bahnen auszuscheren.

Ein Psychologe im Interview: „Niemand will seinen Wohnraum einfach aufgeben“

+ Florian Kutzner ist Verhaltenspsychologe. © Universität Heidelberg Florian Kutzner ist Verhaltenspsychologe, Akademischer Rat an der Universität Heidelberg und Berater des EU-Forschungsprojekts ASTUS, das durch Siedlungs- und Verkehrsplanung die Kohlenmonooxidbelastung im Alpenraum senken will. Dabei beschäftigen sich die Forscher auch mit alternativen Wohnformen, wie Wohnen für Hilfe oder Wohnungstausch. Kutzner erklärt die psychologischen Faktoren, die einen Wohnortwechsel beeinflussen.

- Herr Kutzner, welche Hemmungen gibt es bei Menschen, die in einer zu großen Wohnung leben, aber nicht umziehen wollen?

Bei unseren Umfragen im Rahmen des ASTUS- Projekts hat sich gezeigt, dass Wohnraum ein hochemotionaler Bereich ist, den Betroffene nicht einfach aufgeben wollen. Dazu kommt, dass der Gedanke eines „guten Lebens“ auch mit größerem Wohnraum verbunden ist. Auch wenn Betroffene emotional oder physisch unter Druck geraten, bleibt dieses Idealbild bestehen. Oft sträuben sie sich deshalb gegen Veränderungen. Wohnraum ist ein Statussymbol.

- Welche Vorteile kann es haben, wenn man sich „verkleinert“?

Es geht um Freiheit, vor allem der zeitliche Spielraum wird deutlich größer. Ein Ehepaar aus unserer Befragung, das von der Doppelhaushälfte mit Garten in eine Stadtwohnung gezogen ist, sitzt jetzt samstags mit Freunden im Café statt zum Wertstoffhof zu fahren. Die Freiheit im Alter wird deutlich größer, auch für romantische Beziehungen. Ältere werden oft davon abgehalten, sich nach einem neuen Partner umzusehen, weil sie sich um eine Immobilie kümmern müssen.

- Warum werden Angebote wie WGs oder „Wohnen für Hilfe“ von älteren Menschen nicht wirklich wahrgenommen?

Wie gesagt, die Wohnung ist ein emotionaler Raum. Dazu kommt, dass die ältere Generation meist in den 1950ern aufgewachsen ist, diese Konzepte nicht kennt und Vorbehalte gegenüber Labeln wie WG oder „Wohnen für Hilfe“ hat. Sie fürchten um ihre Privatsphäre, das Eindringen eines Fremden scheint hier nicht erstrebenswert. Bei den 45- bis 55-Jährigen sieht das anders aus, sie sind da deutlich aufgeschlossener.

- Warum das?

Diese Generation probiert die verschiedenen Varianten des intensiveren Zusammenwohnens aus, spielt damit. Für sie ist es eine Wachstumsfrage, keine Verteidigung der Privatsphäre. Die Utopie ist: Wenn diese Generation unter Druck gerät, sind WGs und „Wohnen für Hilfe“ wahrscheinlicher als heute.

Zur Serie

Wie könnte der Landkreis in knapp 20 Jahren aussehen? Der Münchner Merkur spielt mögliche Szenarien durch. Im nächsten Teil lesen Sie, wie sich das Schulwesen im Landkreis entwickeln könnte.

Bereits erschienen: Seilbahnen und Flugtaxis: Pendeln könnte 2037 so einfach sein