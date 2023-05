Helmut Schmidt, Prince Charles, Diana und von der Leyen: 50 Jahre Universität der Bundeswehr

Königlicher Besuch: 1987 war das britische Thronfolgerpaar Prinz Charles und Prinzessin Diana an der Universität in Neubiberg zu Besuch. © BW-Uni

Die Universität der Bundeswehr München feiert Geburtstag. Erst seit 2001 sind auch für Frauen für ein Studium in Neubiberg zugelassen.

Neubiberg – Die beiden Universitäten der Bundeswehr Hamburg und München wurden 1973 zur akademischen Ausbildung des Offiziersnachwuchses gegründet. Die Initiative ging vom damaligen Bundesverteidigungsminister Helmut Schmidt aus und markiert einen Wandel für die Akademisierung der deutschen Offiziersausbildung.

Angesiedelt wurde die Universität auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Neubiberg. Es gab sechs Fakultäten (Bauingenieur- und Vermessungswesen, Elektrotechnik, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik, Pädagogik sowie Wirtschaftswissenschaften) sowie drei Fachhochschulbereiche (Maschinenbau, Bauingenieurwesen und Elektrotechnik sowie Betriebswirtschaft). 1978 kam die Fakultät für Sozialwissenschaften hinzu. Bis zum Beginn der 1980er Jahre war die Hochschule allein Angehörigen der Bundeswehr vorbehalten. Erster Präsident war Gerhard Wachter. Nach einem Jahr folgte ihm Horst Freiherr von Engerth.

50 Jahre Universität der Bundeswehr Neubiberg: Royaler Staatsbesuch

In wenigen Jahren entwickelte sich die Hochschule zur vollwertigen Universität. Dazu gehörte das Promotions- und Habilitationsrecht vom Bayerischen Kultusministerium sowie der staatlichen Anerkennung durch den Freistaat Bayern. Ein Höhepunkt war 1987 der Besuch des britischen Thronfolgerpaares Prinz Charles und Prinzessin Diana, der erste britische royale Staatsbesuch einer deutschen militärischen Einrichtung seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Weiter besuchte 1989 Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Universität der Bundeswehr München. Im Jahre 1983 war außerdem der weltbekannte Ex-Nationaltorhüter Sepp Maier in Neubiberg zu Gast.

50 Jahre Universität der Bundeswehr Neubiberg: 25 Jahre Universität

Anfang der 1990er besuchten Offiziere der ehemaligen NVA (Nationalen Volksarmee) die Universität der Bundeswehr München. 1993 wurde das An-Institut ITIS gegründet, das auf dem Gebiet der Technik intelligenter Systeme forscht.Im Jahr 1998 feierte die Universität ihr 25-jähriges Jubiläum. Aufgrund von Baumaßnahmen veranstaltete sie ihren alljährlichen akademischen Feiertag in der Münchner Philharmonie. Mit über 2000 Gästen ist diese Feier damit bis heute die größte in der Geschichte der Universität.

70er Jahre: Die technische Ausstattung in den Laboren war schon damals auf der Höhe der Zeit. © BW-Uni

50 Jahre Universität der Bundeswehr Neubiberg: Frauen an der Uni

Die 2000er waren das Jahrzehnt der Öffnung und Modernisierung. Die ersten weiblichen Offiziersanwärterinnen nahmen 2001 ihr Studium an der Universität auf. Im gleichen Jahr öffnete durch eine Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes die Universität die Türen auch für zivile Studenten. Die Themen Chancengerechtigkeit, Gleichstellung, Diversität und Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewannen unter der Präsidentin Merith Niehuss an Bedeutung. Zeitgleich führte die Bundeswehr-Universität neue Studiengänge ein, die sich auch an Frauen richten. 2007 stellte die Universität die Diplom-Studiengänge nach den Vorgaben des Bologna-Prozesses auf Bachelor- und Masterstudiengänge um.

Im gleichen Jahr begann auch die „Kinderuni“ in Kooperation mit der Volkshochschule SüdOst im Landkreis München, um die Kleinsten aus der Umgebung schon früh für die Welt der Wissenschaft zu begeistern.

50 Jahre Universität der Bundeswehr Neubiberg: „Campusküken“

An der Universität gründeten sich Anfang der 2010er Jahre zahlreiche Forschungszentren (RISK, MIRA, MOVE und CODE). Ein weiterer Meilenstein für die Frauen- und Familienförderung ist die erste betriebseigene Kinderkrippe „Campusküken“, die 2014 die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eröffnete.

Auch in den letzten fünf Jahren investierte die Universität in die Weiterentwicklung ihrer Institution. So wurde etwa das Center for Intelligence and Security Studies (CISS) gegründet. In Kooperation mit der TUM forscht die Bundeswehr-Universität dort zur Satelliten- und Weltraumkommunikation. Außerdem startete der neue Master-Studiengang „MISS“ (Intelligence and Security Studies). Niehuss war insgesamt 17 Jahre Präsidentin. In den letzten Jahren wurden die Forschungszentren MARC, SPACE, SENS und SMADH gegründet und das dtec.bw (Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr).

Zuletzt initiierte die Bundeswehr-Universität das Pilotprojekt „Kompetenzzentrum Krisenfrühererkennung“. Seit dem 1. Januar 2023 ist Eva-Maria Kern neue Präsidentin der Bundeswehr-Universität. Nach Niehuss steht mit der Ingenieurin erneut eine Frau an der Spitze.

