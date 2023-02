Pläne für extra Busspur eingestellt

Von: Charlotte Borst

Die Regionalbusse bekommen keine Extra-Spur. (Symbolbild) © archiv

Zu komplex, zu wenig Platz: Die Planungen für eine Busspur an der Carl-Wery-Straße in Neubiberg sind eingestellt. Fünf Buslinien hätten davon profitiert.

Landkreis/Neubiberg – Die Busspur an der Carl-Wery-Straße (St 2078) wird nicht realisiert. Zu komplex, zu viele Kreuzungen, zu wenig Platz. Der Mobilitätsausschuss des Kreistags hat die Planungen einstimmig ad acta gelegt. Der Status quo wird vorerst beibehalten.

Damit die vielen Regionalbuslinien auf der Fahrt von Neuperlach über die Carl-Wery-Straße nach Neubiberg nicht im Stau stehen, sollte auf einem Teilstück von 400 Metern zwischen Arnold-Sommerfeld-Straße und Äußerer Hauptstraße eine eigene Busspur ausgewiesen werden und das Busfahren attraktiver machen, denn hier verkehren bis zu 16 Linienfahrten pro Stunde der Linien 210, 211, 212, 222 und 229.

Viele Herausforderungen

Doch dieses Teilstück birgt zu viele Herausforderungen: Im Süden ist es wegen der angrenzenden Wohnbebauung nur 16 Meter breit. Nördlich davon grenzt ein Grundstück des Freistaats an die Staatsstraße an, auf dem in den nächsten Jahren Wohnungen für Staatsbedienstete gebaut werden sollen. Erschlossen werden soll es nach Meinung der Gemeinde Neubiberg über die Staatsstraße. Außerdem wird ein Teil des Bauhofs hierher verlagert. Falls der Straßenverlauf im Zuge des Wohnungsbaus verschoben wird, könnte die Carl-Wery-Straße für Busspuren verbreitert werden.

Über acht Monate hatten sich die Beteiligten in Gesprächen ausgetauscht: der Landkreis, die Landeshauptstadt, die Gemeinde Neubiberg, das Staatliche Bauamt Freising und der MVV. Trotzdem haben die Beteiligten im November die Planung aufgegeben. Die Landeshauptstadt hält auf ihrer Flur nur eine Verbreiterung der Carl-von-Wery-Straße in Richtung Westen für realistisch.

„Dringend Verlängerung der U5“

Möglicherweise verbessert sich aber immerhin die Situation für Fußgänger und Radfahrer. Die Stadtwerke München wollen eine Geothermieleitung von Dürrnhaar und Kirchstockach nach München-Neuperlach verlegen. In Neubiberg soll die Leitung entlang der St 2078 verlaufen. In den Gesprächen kündigte das Staatliche Bauamt an, dass die Staatsstraße nur einmal umgebaut werde. Bei der Gelegenheit könnte der dringend benötigte Geh- und Radweg gebaut werden.

Grünen-Kreisrätin Tanja Campbell bat darum, einen Radwegausbau zu prüfen, hier seien viele Radfahrer unterwegs. Dem schloss sich SPD-Fraktionschef Florian Schardt an, in dem Bereich komme es oft zu gefährlichen Situationen: „Wenn die Stadtwerke da die Geothermie verlegen, könnten wir uns dranhängen.“

Landrat Christoph Göbel (CSU) regte an, dass Neubiberg Fuß- und Radwege planen und dem Freistaat vorschlagen sollte, die Bauarbeiten an der Staatsstraße trage der Freistaat. Thomas Loderer (CSU) hat zwar „volles Verständnis“ für Fuß- und Radwege, stellte aber nüchtern fest: „Wir verschmälern dadurch dann die Fahrbahn für die Busse.“ Seine Schlussfolgerung: „Wir brauchen dringend die Verlängerung der U5 nach Neubiberg. Denn dann müssen die Busse nicht mehr im großen Stil durch die Carl-Wery-Straße fahren.“

