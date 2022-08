Kinder brauchen mehr Unterstützung: Neubiberg weitet Jugendsozialarbeit aus

Grundschule

Von Harald Hettich schließen

Noch liegt sommerliche Ferienruhe über dem Areal der Grundschule Neubiberg. Trotzdem beschäftigte sich der Ferienausschuss des Gemeinderats jetzt mit einem wichtigen Schulthema: der Jugendsozialarbeit.

Neubiberg - In Neubiberg will man vorbauen und hat deshalb dem Antrag der örtlichen Schulleitung im Ferienausschuss einstimmig zugestimmt, für die seit 2009 vom Kreisjugendring München-Land auch in Neubiberg betriebene Jugendsozialarbeit beginnend mit dem neuen Schuljahr den Stellenplan auszuweiten.

Mehr Probleme durch Corona

So soll künftig neben der bestehenden eine weitere halbe Stelle geschaffen werden. Zum einen sei gerade in Corona-Zeiten der Bedarf an sozialer Unterstützung der Kinder an der Schule gestiegen, so die Begründung. Zum anderen werden im Herbst ukrainische Kinder in das neue Container-Dorf entlang der ehemaligen Landebahn einziehen, für die ebenfalls neben dem Unterricht erhöhter Betreuungsbedarf bestehen dürfte.

Auf drei Jahre begrenzt

„Um diese zusätzliche Herausforderung auch schultern zu können, brauchen wir gutes Personal“, wirbt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) für einen strukturierten Ausbau der schulischen und schulbegleitenden Kapazitäten. Die Aufstockung ist zunächst auf drei Jahre begrenzt. Danach will man neu entscheiden. Die nächste personelle Hürde könnte dann ab 2026 bevorstehen, wenn im Freistaat ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder besteht.