Klimapreis: Mit diesen cleveren Aktionen hat die Montessori-Schule Neubiberg gewonnen

Nicht nur Greta Thunberg setzt ein Zeichen fürs Klima. Die Emile-Montessori-Schule Neubiberg hat sich mehrere Aktionen ausgedacht - und wurden belohnt

Neubiberg – Der Name Greta Thunberg ist derzeit in aller Munde. Die junge Schwedin setzt sich öffentlichwirksam für den Klimaschutz ein. Doch auch im Landkreis München machen sich viele Schüler Gedanken über die globale Zukunft für die Umwelt. Die Emile-Montessori-Schule in Neubiberg zum Beispiel. Sie hat Projekte unter dem Motto ,,Gemeinsam für ein besseres Klima’’ organisiert, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden. Die von den Schülern, den ,,Klimascouts’’, selbst erarbeiteten Aktionen haben es jetzt unter die Top 20 des Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung geschafft und der Schule ein Preisgeld von 1000 Euro eingebracht.

+ Die „Ess-Bahn“ im Stil eines Zugwaggons: Aus einem Bauwagen wurde ein klimafreundlicher Pausenverkauf. © Emile-Montessori-Schule Neubiberg

Schüler dersiebten und achten Jahrgangsstufe widmen sich jeden Mittwoch ihren selbst gewählten Projekten. Im Sommer veranstalteten sie einen Spendenlauf ,,Run for trees’’. Sie suchten sich selbstständig Sponsoren und schickten den Erlös von 2000 Euro an die Tropenwaldstiftung. Als weitere Aktion sammelten die jungen Klima-Aktivisten Pfandflaschen, die sonst im Restmüll gelandet wären. Dafür bastelte sie ,,Kenny’’, den Flaschensammler. Das mit den Pfandflaschen gewonnene Geld ging ebenfalls an die Tropenwaldstiftung Oroverde. Außerdem organisierte ein Teil der ,,Klimascouts’’, einen „Flashmobs“ an der S-Bahn-Schranke in Neubiberg – und demonstrierten so gegen die Luftverschmutzung durch Autos: Mit selbstbemalten Schildern und Plakaten signalisierten sie den wartenden Fahrern: ,,Motor aus!’’.

+ Demo an der Bahnschranke: Mit Schildern baten die Schüler Autofahrer, den Motor beim Warten abzustellen. © Emile-Montessori-Schule Neubiberg

Außerdem gestalteten die Jugendlichen einen Bauwagen zum klimafreundlichen Pausenverkauf um. Mit Lebensmittelspenden eines Supermarktes, einer Bäckerei und eines Metzgers zaubern die Neubiberger Montessori-Schüler Smoothies, Obstsalate und selbst belegte Semmeln. Die Einnahmen kommen ebenfalls der Tropenwaldstiftung zugute. Mit dem von Kultusminister Michael Piazolo (FW) überreichten Preisgeld planen die Schüler der Emile-Montessori-Schule, ein Gewächshaus zu bauen und ihre eigenen Bäume zu ziehen.

Laura Forster