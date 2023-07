Klimaschützer üben auf Gemeinde Druck aus - Anschub für den Masterplan

Von: Harald Hettich

Die Bauarbeiten am Rathaus in Neubiberg. Hier soll auch Photovoltaik aufs Dach kommen. © Harald Hettich

Der Initiative „Klimaneutral 2035“ geht es mit der Umsetzung der Klimaziele in Neubiberg nicht schnell genug. Deshalb will sie Druck ausüben.

Neubiberg – Die Gemeinde Neubiberg hat sich in einem Grundsatzbeschluss vor zwei Jahren dazu verpflichtet, bis 2040 die Ziele zu erreichen. Das ist der Gruppe zu spät. Sie hätte gerne 2035 angepeilt. In einem offenen Brief an Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) kritisiert die Initiative zudem das Fehlen eines geeigneten Sofortmaßnahmen-Programms. Bürgermeister Pardeller sieht dagegen die eigene Gemeinde auf einem „sehr ordentlichen Weg“, wie er gegenüber dem Münchner Merkur sagt. Im regionalen Vergleich spiele man sogar eine Vorreiterrolle.

Die Initiative hält die Wärmeplanung und die Photovoltaikkonzepten schon für gut. Aber: „Kaum messbare Ergebnisse“ seien bislang erreicht worden, finden die Sprecher Annika Gehrmann und Christian Ellerhold. Sie fordern, Sofortmaßnahmen zu beschließen und dafür die finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Auch müssten die Projektfortschritte überwacht werden. Besonders der „bis heute nicht begonnene Masterplan Klimaneutralität“.

Erst Förderzusagen, dann Maßnahmenumsetzung

Bürgermeister Pardeller nimmt gerne Anregungen entgegen. Den Vorwurf, es passiere nichts oder zu wenig, sei aber „schlicht nicht richtig“. Der erarbeitete Maßnahmenkatalog aus dem Vorjahr werde vielmehr „sukzessive abgearbeitet“. Allerdings sei man zum einen auch an Vorgaben, Antragsverfahren und eng gezurrte Richtlinien gebunden. So befinde man sich beim Thema Wärme gegenwärtig in einem engmaschigen Förderantrags- und Vergabeverfahren. „Die Beauftragung der notwendigen Gewerke kann eben erst nach einer Förderzusage erfolgen“, so Pardeller. Schließlich sei die Gemeinde zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet. „Wir können einfach nicht auf 70 Prozent Zuschussmittel verzichten.“ Es gebe auch Abhängigkeiten in puncto Wärmeversorgung. Entwicklungsprozesse bei der Umsetzung von neuen Wärmenetzen müssten mit München und den Nachbargemeinden abgestimmt werden.

Kaum Flächen als Ressourcen

Ähnlich ist es beim Energieressourcenpaket „Windkraft“. Weil hier das eigene Gemeindegebiet wenig bis keine Flächenressourcen bietet, stehe man im Dialog mit den Nachbargemeinden. Nach den Vorgaben einer Expertise des Regionalen Planungsverbandes erwartet Pardeller bis zum Jahresende genauere Aufschlüsse. Auch bei der Photovoltaik gehe es voran, gerade auch auf den Dächern gemeindeeigener Liegenschaften.

Die Initiative will mehr. Es gehe um „Sofortmaßnahmen“, um die einstigen Beschlüsse auch sinnvoll umsetzen zu können. So könne ein etwaiger Personalengpass in der Verwaltung durch externe Kräfte ausgeglichen werden. Die Gemeinde solle sich etwa Partner suchen, welche die Fernwärme in Eigenregie ausbauen könnten. Zudem gelte es, den Radverkehr nachhaltiger auszubauen. Auch hier widerspricht Pardeller. „Mit vier Stellen im Umweltamt sind wir derzeit bereits personell viel besser aufgestellt als vergleichbare Kommunen“. Auch sei man beim Radverkehr – etwa mit Blick auf Haupt- oder Cramer-Klett-Straße – auf einem ordentlichen Weg.

Parkplätze am Friedhof sind notwendig

Den Vorwurf der Initiative von „kontraproduktiven Entscheidungen“ mit Blick auf 27 neue Parkplätze am Friedhof will Bürgermeister Pardeller nicht gelten lassen. Es müsse möglich sein, dass Menschen mit dem Auto zum Friedhof fahren – der Parkdruck hier sei enorm. „Alles andere führt doch an Lebensrealitäten vorbei“. Die Stellplatzausweisung sei im Hinblick auf die Wohnanlage für ukrainische Kriegsflüchtlinge am Landschaftspark, die ihrerseits „sehr viel mit eigenen Autos“ hier ankämen. Schließlich habe man die Neuparkplätze mit einer Drainage wasserdurchlässig gestaltet und den Baumerhalt veranlasst.