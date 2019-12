Das sind die Kandidaten von Grünen und ÖDP für Neubiberg

Die Grünen wollen das Neubiberger Rathaus erobern - und möglichst viele Sitze im Gemeinderat. Mit diesem Team soll das bei der Kommunalwahl 2020 gelingen.

Neubiberg – Neubibergs Grüne schicken Kilian Körner als ihren Bürgermeisterkandidaten für die anstehende Kommunalwahl im März 2020 ins Rennen. Der 58-jährige Unternehmer, derzeitige Gemeinderat und gebürtige Neubiberger wurde einstimmig von den Ortsmitgliedern der Grünen gewählt. In einer Aufstellungsversammlung ermittelten diese auch ihre Kandidaten für den Gemeinderat.

Körner gab sich programmatisch. „Es ist jetzt an der Zeit, dass Neubiberg nachhaltiger, grüner wird, ein Wechsel kommt und sich die Schwerpunkte auf die wesentlichen Themen verschieben.“ Der Kandidat für den Chefsessel im Rathaus plädierte für mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung. Im Rahmen der Versammlung wurden insgesamt 24 grüne Kandidatinnen und Kandidaten sowie vier Ersatz-Listenplätze für den Gemeinderat bestimmt.

Auch die ÖDP ist auf der gemeinsamen Liste vertreten. Die Grande Dame und Ortsvorsitzende der ÖDP aus Ottobrunn, die 91-jährige Ursula Esau, freute sich über diese Zusammenarbeit „der beiden einzigen Parteien, die es mit dem Umweltschutz wirklich ernst meinen“. Wahlleiter Christoph Nadler zeigte sich sehr zufrieden: „Eine gute Liste mit engagierten Bürgern und ein sehr aussichtsreicher Bürgermeisterkandidat“, bewertete der grüne Landratskandidat und Fraktionsvorsitzende der grünen Kreistagsfraktion das Ergebnis.

Auf der grünen Liste finden sich Menschen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen im schon traditionellen Geschlechter-Gleichklang des grünen „Reissverschlussverfahrens“ mit einem Querschnitt der Ortsbevölkerung. Die 38-jährige Projektleiterin Carola Pfeiffer führt die Liste an. Körner folgt auf Platz zwei. Viele der Kandidaten können bereits mit Erfahrung in der Kommunalpolitik und im bürgerschaftlichen Engagement aufwarten.

In kurzen Stellungnahmen skizzierten die Kandidaten ein breit gefächertes Portfolio für die grüne Agenda: „Mehr Klima- und Umweltschutz für die Gartenstadt, mehr Busse, Rad- und Fußwege, den Ausbau von Ganztagesangeboten an den Schulen, ein verstärktes Augenmerk auf sozial schwache Gruppen sowie ein stärkeres Zusammenwachsen zwischen den Ortsteilen Unterbiberg und Neubiberg und bessere Information der Bürger über gemeindliche Entscheidungsprozesse sind thematische Schwerpunkte“, fasste Lucia Kott vom Ortsverband Kandidatenstimmen und Grüne Befindlichkeit zusammen. Die hauptberufliche Geschäftsführerin des Grünen-Kreisverbandes selbst tritt auf Listenplatz drei an.

Als Ort voller Potenzial sieht Listenführerin Carola Pfeiffer Neubiberg. „Wir Grüne begleiten unsere Gemeinde in Fragen des Klima- und Naturschutzes und in sozialen und wirtschaftlichen Belangen. Besonders wichtig ist mir als berufstätige Mutter die Förderung von hochwertigen Ganztagesbetreuungsangeboten für unsere Kinder.“ Bürgermeisterkandidat Kilian Körner resümierte: „Wir haben ein vielseitiges und kompetentes Team aufgestellt, das die grünen Themen in ihrer ganzen Bandbreite in den Neubiberger Gemeinderat einbringen und vertreten kann.“

Die Liste

1. Carola Pfeiffer (38), IT-Projektleiterin; 2. Kilian Körner (58), Unternehmer, Gemeinderat; 3. Lucia Kott (47), Geschäftsführerin; 4. Jürgen Leinweber (56), IT-Manager, 3. Bürgermeister; 5. Pascale Kollwitz (50), IT-Projektleiterin; 6. Frederik Börner (27), Student der Sozialwirtschaft; 7. Meike Leopold (53), Kommunikationsberaterin; 8. Thomas Maier (61), Ingenieur, Gemeinderat; 9. Ulrike Dowie (45), IT-Beraterin; 10. Michael Kusterer (50), Software-Entwickler und Projektleiter; 11. Carola Grimminger (43), Managerin; 12. Oliver Hellmund (54), Ingenieur; 13. Claudia Engmann (53), Angestellte; 14. Christian Ellerhold (37), IT-Sicherheits-Experte; 15. Gabriele Weidekamm-Rauscher (54), stellv. Geschäftsführerin; 16. Jörg Eichhorn (52), Informatiker; 17. Birgit Merz (56), Unternehmensberaterin; 18. Thomas Diefenbach (33), Hauptmann und wissenschaftlicher Mitarbeiter 19. Claudia Mangstl (56), Fair-Trade-Kauffrau; 20. Stefan Manner (48), Software-Entwickler; 21. Helen Kreuz (62), Angestellte; 22. Tankred Börner (61), Bauingenieur; 23. Claudia Forster (53, ÖDP), Musiklehrerin; 24. Thomas Lohse (50), Ingenieur.

