„Zusammenhalt ist jetzt wichtig“

Bereits zwei Tage vor der Anweisung des Bayerischen Ministerpräsidenten hat die Musikschule Neubiberg/Unterhaching gehandelt und ihre Pforten für den Musikbetrieb in den beiden Gemeinden geschlossen. Jetzt geht es darum, eine Strategie zu entwickeln, den Unterricht alternativ und möglichst sinnvoll für die Schüler fortzusetzen. Schulleiter Hermann Michael Schnabel (59) ist mit seinen Kollegen im Ideenaustausch. Denn eines ist klar: Einen Unterricht in der Schule mit seinen 47 Angestellten und 2459 Schülern wird es bis einschließlich der Osterferien nicht geben. Schnabel ist seit 1992 an der Musikschule und hat auch nicht ansatzweise eine Situation wie heute erlebt.

Unterhaching/Neubiberg –

Wie gehen Sie mit der

Lage um?

Ich habe eine E-Mail an das Lehrerkollegium verschickt mit der Überschrift: „Kreativität, neue Wege, Teilen und Informieren.“ Es ging darum, mit den Lehrern zu erörtern, welche Möglichkeiten offen stehen. Wie gehen wir mit der Situation um? Eine rege Ideensammlung habe ich bereits bekommen. Als erstes gehört dazu, E-Mails an die Schüler mit Hausaufgaben und Literaturvorschlägen zu versenden. Aber auch theoretische Übungen fallen darunter. Mit den Tönen zu experimentieren und etwas auszuprobieren.

Wie kann das aussehen?

Dazu geben die Lehrer Anleitungen, wie die Schüler in die experimentellen Klangerfahrungswelten eintauchen können. Sie lösen sich dadurch vom traditionellen Lernen eines Musikstückes. Sie sollen spezielle Erfahrungen sammeln, die am besten in Ungestörtheit möglich sind.

Konkret?

Das fängt damit an, dass zum Beispiel ein Flügel zu Hause steht. Dann könnte man probieren, was für ein Klang entsteht, wenn ich einen Tischtennisball auf die Saiten fallen lasse. Welche Klänge gehen daraus hervor? Aus pädagogischer Sicht ergeben sich so große Vorteile. Sich vom üblichen Lernweg zu lösen, das befreit. Bei der Blockflöte kann man zu Beispiel testen, was geschieht, wenn ich nur den Kopf benutze. Oder was vor sich geht, wenn ich es beim Geigenspiel nicht so mache, wie es die Lehrerin vorschlägt.

Also zum Beispiel auf den Resonanzkörper klopfe?

Ja, aber bei der Geige natürlich vorsichtig. Man kann auch den Bogen hinter dem Steg streichen. Außerdem nutzen wir die technischen Möglichkeiten und können als Lehrer etwas aufnehmen und als Anregung den Schülern schicken. Auch die Kinder könnten das umgekehrt. Allerdings geht das aufgrund der Datenschutzgrundverordnung nicht ohne eine Einverständniserklärung der Eltern. Am liebsten mit der Unterschrift der Eltern. Das Gesetz macht in dieser neuen Situation keine Ausnahme.

Die Eltern müssten sich darüber ja freuen, weil es den Tag für die Kinder abwechslungsreicher macht.

Es gibt aber auch Sorgen der Lehrer, dass die Eltern in dieser Zeit gereizt sein könnten. Denn der Musikunterricht ist zwar aus unserer Sicht und der vieler Eltern ein wichtiger Bestandteil des Lebens, aber sie haben ja moment ganz andere Probleme. Wie kommen sie mit der Betreuung der Kinder zurecht? Sie müssen Home-Office machen und dann kommt die Musikschule daher und fände es noch toll, den Unterricht fortzuführen. Aber die Lehrer, die sich mit den Eltern in Verbindung gesetzt haben, berichten bisher nur Positives. In unserem Angebotspaket ist Skype auch denkbar. Ein Telefontermin mit dem Schüler ist für den Austausch ganz wichtig.

Wie geht die Schule finanziell mit der Schließung um?

Wir werden auf einen formlosen Antrag hin den Beitrag erstatten. Ein Einzeiler reicht dafür aus. Ich hoffe selbstverständlich auf die Solidarität der Gemeinde. Inwieweit sich der Staat hier einbringen könnte, kann ich momentan nicht beurteilen.

Arbeiten Sie auch im Home-Office?

Am Vormittag bin ich im Kubiz im Büro und für mein Team jederzeit erreichbar. Inzwischen bin ich Gott sei Dank sehr ruhig und habe gelernt, dass die Mitmenschen meine Kraft brauchen. Zusammenhalt ist jetzt wichtig.