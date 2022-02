Markt leergefegt: Neubiberg fehlt das Kita-Personal

Von: Harald Hettich

Neubiberg sucht verzweifelt nach Fachpersonal für die Kindergärten und Krippen. (Symbolbild). © dpa

Trotz Münchenzulage und Wohnungen als Anreiz: Neubiberg hat ein Problem, die ausreichend vorhandenen Plätze in der Kinderbetreuung auch mit ausreichend Personal zu versorgen.

Wie in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses von der Gemeindeverwaltung erläutert wurde, sind derzeit bis zu zehn Stellen für Kindererzieherinnen und Kinderpflegekräfte unbesetzt. Bis zum Start des neuen Kindergartenjahres im September könne sich noch einiges tun, heißt es von Seiten der Gemeinde. Doch Neubibergs Ordnungsamtsleiter Fabian Sass erwartet dennoch ein „spannendes Kindergartenjahr“, vor allem auch für die Eltern. Zwar schaltet die Gemeinde bereits umfangreich Stellenausschreibungen wie im eigenen Gemeindeblatt. Doch der Markt ist bekanntlich leergefegt.

Gemeinde bietet finanziellen Anreiz

Dabei lässt sich Neubiberg einiges einfallen: Neben der Münchenzulage bietet die Gemeinde auch vergleichsweise günstige Gemeindewohnungen an. „Doch wir brauchen noch mehr größere und bezahlbare Wohnungen, um die Zuzugsanreize für Fachpersonal zu erhöhen“, so Sass. Immerhin bekundete der Ausschuss den klaren Willen, man wolle als Gemeinde kinderfreundlich bleiben und „helfen, wo man kann“. Vor allem gelte es laut Sass, den latenten Personalmangel auf diesem Sektor auch an kommunal übergeordneter Stelle zu erörtern und darüber hinaus auch mit anderen Landkreisgemeinden zu diskutieren. Es könne ja nicht sein, dass man sich gegenseitig die raren Arbeitskräfte streitig mache.

Zufriedenheit des Personals soll abgefragt werden

Auf Anregung der Grünen und ihrer Gemeinderätin Carola Pfeiffer soll seitens der Verwaltung auch eine Liste entstehen, auf der die Zufriedenheit der derzeit Beschäftigten in den Einrichtungen abgefragt werden soll. Nicht dass die Liste offener Stellen bis zum Herbst noch länger wird.

