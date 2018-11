Mehr Wohnungen, mehr Parkplätze: So baut die Bundeswehr in Neubiberg

660 Unterkünfte und 1300 Fahrzeuge mehr sollen künftig auf dem Campus der Bundeswehr-Uni Platz haben. Auch für die Gemeinde Neubiberg gibt‘s ein Zuckerl.

Neubiberg – Zum Abschluss seiner neunjährigen Tätigkeit als Vizepräsident der Bundeswehr-Universität, die er zum Jahresende freiwillig aufgibt, verabschiedete sich Matthias Heinitz mit einem Paukenschlag von den Bürgern in Neubiberg: Die Bundeswehr wird personell deutlich aufgestockt, daher auch deren wichtigste Hochschule, samt der Zahl an Mitarbeitern und Dozenten. Um den notwendigen Platz dafür zu schaffen, werden auf dem heutigen Ostparkplatz 660 Unterkünfte und ein Parkhaus für 1300 Fahrzeuge gebaut.

Bei der Bürgerversammlung in Unterbiberg bezeichnete Bürgermeister Günter Heyland (FW.N@U) die Universität der Bundeswehr als dritten Ortsteil neben Neu- und Unterbiberg. „Das Gelände ist zwar aus militärischen Gründen abgeschlossen, doch sind die Uni, deren Studenten, Dozenten und Mitarbeiter jederzeit präsent bei uns im Ort und immer voll dabei.“

Heinitz berichtete von den umfangreichen, geplanten Baumaßnahmen. „Nach vielen Jahren der personellen Stagnation genehmigen wir uns jetzt mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle“, sagte er. „Damit haben wir schon vor zwei Jahren begonnen und deutlich mehr Personal und Studenten auf dem Campus, doch jetzt geht uns der Platz aus.“

Die im Jahr 1973 gegründete Bundeswehr-Universität bildet laut Heinitz zwei Drittel der deutschen Offiziersanwärter aus, daher sei sie leider ein „attraktives Ziel für terroristische Angriffe“. Die Folge seien die sehr strengen Zugangskontrollen und dass ein Großteil des Geländes militärisches Sperrgebiet ist. „Somit ist auch zum Beispiel eine U-Bahnstation bei uns auf dem Campus völlig ausgeschlossen.“ Die Gebäude der Uni stammten zum Großteil aber nicht nur aus den 1970er-Jahren, sondern deutlich älter: vom ehemaligen Fliegerhorst, der 1933 eröffnet wurde. „Insgesamt sind viele Gebäude zu alt und angesichts unseres personellen Zuwachses sind es einfach zu wenige. Daher müssen wir bauen“, sagte Heinitz.

Der heutige Parkplatz Ost werde dazu geteilt, bis zum Oktober 2022 kommen in die eine Hälfte 660 Unterkünfte für Studenten, auf die andere ein Parkhaus für 1300 Autos. Damit hat die Bundeswehr auf ihrem Areal dann drei Parkhäuser mit insgesamt 2300 Stellplätzen sowie 250 Parkplätze, gut 700 Parkmöglichkeiten mehr als bisher für 500 bis 700 neue Mitarbeiter und Studenten. Die Zufahrt für die beiden neuen Bereiche wird künftig in den Süden des Areals verlegt und dann auf Höhe der Friedhofsverwaltung sein. „Wir versprechen uns davon auch eine Verlagerung des sehr starken Verkehrs weg von der heutigen Zufahrt, das war auch ein Wunsch der Gemeinde“, so Heinitz.

+ Begehrter Asphalt: Die Gemeinde Neubiberg kann endlich den Werner-Heisenberg-Weg kaufen. © Bert Brosch

Weil die Gemeinde der Bundeswehr mit der neuen Zufahrt sehr entgegenkam, erhält sie auch die Möglichkeit, den Werner-Heisenberg-Weg im Nordosten des Parkplatzes zu kaufen. Bürgermeister Heyland begrüßte die Lösung ausdrücklich: „Wir versprechen uns so weniger Verkehr auf der Nordseite des Platzes, zudem können wir den Werner-Heisenberg-Weg entlang unseres Sportzentrums kaufen, das wollten wir schon lange.“

Auf Nachfrage eines Bürgers musste Heinitz allerdings zugestehen, dass es trotz der Verlagerung insgesamt wohl kaum weniger Verkehr geben werde, da die Menschen mehr würden. Zu den Plänen, diesem Problem mit einem Ausbau des ÖPNV zu begegnen sagte er: „Wir würden natürlich eine Verlängerung der U-Bahn U5 von Neuperlach nach Unter- und Neubiberg ebenso begrüßen wie eine Taktverdichtung der S-Bahn. Aber einen Halt auf dem Bundeswehrgelände kann es nicht geben.“